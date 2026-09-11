Šarplaninac umalo zaklao tinejdžerku (16): Mještani otjerali psa, traga se za njim!

Prava drama odigrala se jutros oko 7 časova u Barajevu kada je pas rase šarplaninac napao i teže izujedao šesnaestogodišnju djevojčicu, saznaje „Telegraf.rs“.

Tinejdžerka je sa višestrukim ranama i u stanju teškog šoka hitno primljena u bolnicu.

Prema prvim informacijama, djevojčica nije životno ugrožena, dok je pas koji se nalazi u vlasništvu njene komšinice poslije napada pobjegao i za njim se intenzivno traga.

Do nezapamćenog incidenta došlo je u ranim jutarnjim satima dok je djevojčica išla svojom uobičajenom rutom kroz naselje. Iz za sada nepoznatih razloga, ogroman pas, koji se slobodno kretao bez povoca i zaštitne korpe, iznenada je skočio na tinejdžerku i počeo da je ujeda po tijelu. Zahvaljujući brzoj reakciji mještana koji su se zatekli u blizini, podivljali pas je otjeran, čime je spriječena još veća tragedija.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mjesta i zbrinula povrijeđeno dijete. Djevojčica je prevezena u bolnicu gdje su joj rane sanirane i primijenjen je obavezni antitetanus protokol. Pred njom je sada oporavak od fizičkih povreda, ali i od pretrpljene psihičke traume.

Vlasnici prijeti krivična prijava, pas ide pod obavezni nadzor

Na mjesto napada odmah su izašle patrole policije u Barajevu i nadležne inspekcijske službe. U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti i načina na koji je pas pobjegao iz dvorišta vlasnice.

Protiv komšinice, vlasnice psa, očekuje se podnošenje odgovarajuće prijave zbog izazivanja opšte opasnosti i neodgovornog držanja opasnog psa. Prema važećem Zakonu o dobrobiti životinja, opasne rase poput šarplaninca na javnim površinama moraju se voditi isključivo na kratkom povocu i sa zaštitnom korpom.

Iz službe „Veterine Beograd“ i policije apeluju na mještane Barajeva da, ukoliko uoče šarplaninca na ulici, ne pokušavaju sami da mu priđu, već da odmah obavijeste policiju. Pas mora biti pronađen u najkraćem roku kako bi ga veterinarska služba stavila pod obavezni desetodnevni nadzor radi provjere vakcinalnog statusa i isključenja sumnje na bjesnilo.

(Telegraf)