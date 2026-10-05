Užas u Hrvatskoj: Mladić nožem ubio svoju baku

Autor:ATV redakcija
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U zadarskom naselju Stanovi u ponedjeljak poslije podne dogodilo se ubistvo, potvrđeno je iz zadarske policije.
Prema nezvaničnim informacijama, 24-godišnji muškarac napao je nožem svoju baku i usmrtio je. Napad se dogodio u ranim poslijepodnevnim satima.
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Za sada nije poznato šta je prethodilo napadu, kao ni pod kojim okolnostima je došlo do ubistva.
Policija provodi istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti slučaja, prenosi RTL.
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