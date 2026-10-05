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Užas u Hrvatskoj: Mladić nožem ubio svoju baku

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05.10.2026 15:40

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U zadarskom naselju Stanovi u ponedjeljak poslije podne dogodilo se ubistvo, potvrđeno je iz zadarske policije.

Prema nezvaničnim informacijama, 24-godišnji muškarac napao je nožem svoju baku i usmrtio je. Napad se dogodio u ranim poslijepodnevnim satima.

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Za sada nije poznato šta je prethodilo napadu, kao ni pod kojim okolnostima je došlo do ubistva.

Policija provodi istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti slučaja, prenosi RTL.

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Hrvatska

Ubistvo

ubijena žena

Zadar

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