Diskvalifikovan Medvedev: Udario navijača, Đoković u finalu

Autor:ATV redakcija
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Novak Đoković je u finalu Pekinga nakon što je tokom servisa za meč Danil Medvedev udario navijača lopticom zbog čega je diskvalifikovan.
Đoković je vodio u setovima i u drugom setu servirao je za meč. Incident se dogodio pri rezultatu 15:15. Poslije izgubljenog poena, Medvedev je nabio lopticu u publiku i pogodio navijača u glavu. Navijač je dramatično ispraćen sa tribina, a Medvedev je diskvalifikovan.
Daniil Medvedev was defaulted after hitting a fan in the face with a tennis ball https://t.co/dMHODzxbkc— Barstool Tennis (@StoolTennis) October 5, 2026
asd
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