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Diskvalifikovan Medvedev: Udario navijača, Đoković u finalu

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05.10.2026 16:09

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Дисквалификован Медведев: Ударио навијача, Ђоковић у финалу
Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Novak Đoković je u finalu Pekinga nakon što je tokom servisa za meč Danil Medvedev udario navijača lopticom zbog čega je diskvalifikovan.

Đoković je vodio u setovima i u drugom setu servirao je za meč. Incident se dogodio pri rezultatu 15:15. Poslije izgubljenog poena, Medvedev je nabio lopticu u publiku i pogodio navijača u glavu. Navijač je dramatično ispraćen sa tribina, a Medvedev je diskvalifikovan.

asd

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Danil Medvedev

peking

Novak Đoković

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