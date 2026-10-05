Diskvalifikovan Medvedev: Udario navijača, Đoković u finalu

Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Novak Đoković je u finalu Pekinga nakon što je tokom servisa za meč Danil Medvedev udario navijača lopticom zbog čega je diskvalifikovan.

Đoković je vodio u setovima i u drugom setu servirao je za meč. Incident se dogodio pri rezultatu 15:15. Poslije izgubljenog poena, Medvedev je nabio lopticu u publiku i pogodio navijača u glavu. Navijač je dramatično ispraćen sa tribina, a Medvedev je diskvalifikovan. Daniil Medvedev was defaulted after hitting a fan in the face with a tennis ball https://t.co/dMHODzxbkc — Barstool Tennis (@StoolTennis) October 5, 2026 asd

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