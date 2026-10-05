Dodik zahvalio Saru na čestitkama: Naša pobjeda je mandat da produbimo prijateljstvo Srpske i Izraela

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Predsjednik SNSD Milorad Dodik zahvalio se Gideonu Saru ministru spoljnih poslova Izraela na čestitkama povodom pobjede na opštim izborima.

"Republika Srpska i Izrael dijele više od diplomatije - dijelimo istoriju, sjećanje i istu borbu za pravo da postojimo na našoj zemlji. Odlučujuća pobjeda je takođe mandat da produbimo to prijateljstvo. Radujemo se proširenju naše saradnje i zajedničkom izgradnji u oblasti energetike, tehnologije i bezbjednosti", napisao je Dodik na Iksu. Thank you, @gidonsaar . Republika Srpska and Israel share more than diplomacy - we share history, memory and the same fight for the right to exist on our own land. A decisive victory is also a mandate to deepen that friendship. We look forward to expanding our cooperation and to building together, in energy, technology and security. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 5, 2026

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