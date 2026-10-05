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Dodik zahvalio Saru na čestitkama: Naša pobjeda je mandat da produbimo prijateljstvo Srpske i Izraela

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05.10.2026 13:16

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Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD Milorad Dodik zahvalio se Gideonu Saru ministru spoljnih poslova Izraela na čestitkama povodom pobjede na opštim izborima.

"Republika Srpska i Izrael dijele više od diplomatije - dijelimo istoriju, sjećanje i istu borbu za pravo da postojimo na našoj zemlji. Odlučujuća pobjeda je takođe mandat da produbimo to prijateljstvo. Radujemo se proširenju naše saradnje i zajedničkom izgradnji u oblasti energetike, tehnologije i bezbjednosti", napisao je Dodik na Iksu.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Gideon Sar

Čestitka

Izbori 2026

pobjeda

SNSD

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