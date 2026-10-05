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Pao Banjalučanin, sugrađanki upućivao jezive prijetnje

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05.10.2026 10:46

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полиција дастер службеници МУП-а
Foto: ATV

Banjalučanin I.M. lišen je slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti".

Nadležnoj policijskoj stanici istog dana oko 20,45 časova žena iz Banjaluke prijavila je da joj je nepoznato muško lice uputilo prijetnje.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica I.M. biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

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Tagovi :

hapšenje

PU Banjaluka

prijetnje

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