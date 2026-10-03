"SHP Celex" ulaže 15 miliona eura

Jedan od najvećih proizvođača higijenskog papira u BiH najavljuje novo veliko ulaganje. Ulaganje od oko 15 miliona eura u novu tehnologiju i energetsko postrojenje, što bi trebalo da ojača proizvode kapacitete i obezbijedi stabilnije poslovanje kompanije.

"Pripreme su već u toku, a prve konkretne aktivnosti očekujemo već u posljednjem kvartalu ove godine. Investiraćemo u novu tehnologiju za papir mašinu i potpuno novo energetsko postrojenje, što će nam donijeti veću energetsku stabilnost i sigurnost, ali i povećanje proizvodnih kapaciteta", rekao je Milan Filjo, vlasnik "SHP Celex".

Kompanija koja zapošljava više od 300 zaposlenih, proizvodi oko 40 hiljada tona papirnih poluproizvoda i izvozi na tržišta Evropske unije – u Vladi Republike Srpske ocjenjuju da Celex već godinama unapređuje proizvodni proces i širi poslovanje.

"Imaju namjeru da ulože u automatizaciju proizvodnje i da osavremene proizvodnju, Celeks je jedan od rijetkih proizvođača koji imaju zaokruženo proizvodnju, od proizvodnje poluproizvoda do gotovih proizvoda", rekao je Radenko Bubić, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Ovo je potvrda ambijenta i poziv za druge koji razmišljaju o Republici Srpskoj kao mjestu u koje treba da se investira, pogotovo ako se uzme u obzir izuzetno povoljna poreska politika ističe ministar finansija i trezora u Savjetu ministara.

"Morate da primjetite da se radi o stranom investitoru koji već posluje u Republici Srpskoj i nastavlja ulaganja u Republici Srpskoj, to je ustvari potvrda odnosa kada je u pitanju Republika Srpska prema stranim investitorima, jer u suprotnom, sasvim sigurno, da se osjetila bilo kakva nesigurnost ili bilo kakav tretman koji ne bi odgovarao onda oni kao vlasnici ne bi odlučili da svoje poslovanje proširuju", rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

Prve konkretne aktivnosti na realizaciji projekta očekuju već do kraja godine. Ovim ulaganjem nastoje da se stvore uslovi za dalji razvoj i jačanje položaja na tržištu.