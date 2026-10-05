Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo je optužnicu protiv B.F. zbog nasilja u porodici, tereteći ga da je supruzi Z.F. lupao na vrata stana, upućivao joj psovke i prijetnje, a potom joj putem WhatsAppa prijetio da će je ubiti i tući gd‌je god je stigne.

Optužnica je podignuta 27. jula 2026. godine, a potvrdio ju je Osnovni sud u Sokocu.

Prema navodima optužnice, B.F. je 10. novembra 2023. godine, u periodu od 12 do 18 časova, došao ispred vrata stana gd‌je se tada nalazila njegova supruga sa njihovo dvoje maloljetne d‌jece.

Tužilaštvo ga tereti da je primjenom nasilja, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrožavao spokojstvo člana svoje porodice, prenose Nezavisne.

Kako se navodi u optužnici, B.F. je prišao ulaznim vratima stana i lupao na njih, tražeći od supruge da mu otvori.

Nakon što ona to nije učinila, prema navodima optužnice, uputio joj je psovke i prijetnje.

Dalje se navodi da je B.F. potom putem mobilnog telefona, odnosno aplikacije Vacap, supruzi upućivao prijetnje da će je ubiti i "tući gd‌je god stigne".

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U optužnici se navodi da je takvo ponašanje kod oštećene izazvalo osjećaj straha i uznemirenosti.

B.F. se tereti za krivično d‌jelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.