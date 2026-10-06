U Doboju uhapšen Vladan Bulatović

Državljanin Crne Gore Vladan Bulatović uhapšen je danas u Doboju na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisao Interpol Njemačke, a u stanu koji je koristio otkriveno je više od kilograma droge, potvrđeno je za ATV.

Bulatović je uhapšen u akciji Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske. Provjerama je utvrđeno da je za njim raspisana međunarodna crvena potjernica Interpola Njemačka.

Otkriveno više od kilograma droge Ustupljena fotografija

"Po naredbi Osnovnog suda u Doboju i u saradnji sa policijskim službenicima PU Doboj izvršen je pretres stanova koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko kilogram marihuane, oko 100 grama kokaina i novac u iznosu od oko 8 000 KM, digitalne vage i drugi predmeti koji mogu poslužiti u krivičnom postupku", navode u MUP-u Srpske.

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O svemu je obaviješten dežurni sudija Suda BiH.

Oduzet novac u iznosu od oko 8.000 KM Ustupljena fotografija

"Nakon završene kriminalističke obrade V.B. će biti sprovedeno dežurnom tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga", navode u MUP-u Srpske.