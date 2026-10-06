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U Doboju uhapšen Vladan Bulatović

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06.10.2026 15:57

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Ухапшен Владан Булатовић
Foto: Ustupljena fotografija

Državljanin Crne Gore Vladan Bulatović uhapšen je danas u Doboju na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisao Interpol Njemačke, a u stanu koji je koristio otkriveno je više od kilograma droge, potvrđeno je za ATV.

Bulatović je uhapšen u akciji Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske. Provjerama je utvrđeno da je za njim raspisana međunarodna crvena potjernica Interpola Njemačka.

Откривено више од килограма дроге
Otkriveno više od kilograma droge
Ustupljena fotografija

"Po naredbi Osnovnog suda u Doboju i u saradnji sa policijskim službenicima PU Doboj izvršen je pretres stanova koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko kilogram marihuane, oko 100 grama kokaina i novac u iznosu od oko 8 000 KM, digitalne vage i drugi predmeti koji mogu poslužiti u krivičnom postupku", navode u MUP-u Srpske.

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Одузет новац у износу од око 8.000 КМ
Oduzet novac u iznosu od oko 8.000 KM
Ustupljena fotografija

"Nakon završene kriminalističke obrade V.B. će biti sprovedeno dežurnom tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga", navode u MUP-u Srpske.

Откривено више од килограма дроге
Otkriveno više od kilograma droge
Ustupljena fotografija

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Tagovi :

hapšenje

Uhapšen Vladan Bulatović

Interpolova potjernica

Doboj

Droga

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