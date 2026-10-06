Logo

Сутра сунчано и топло, али стиже промјена

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 14:09

Коментари:

0
Временска прогноза: Залазак сунца
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској сутра се очекује претежно сунчано и топло вријеме, али ће утицај антициклоналног гребена постепено слабити, док ће јачати утицај предње стране циклонске долине са сјевера Европе, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутро ће бити ведро и свјеже, на истоку и хладно. Око ријека и по котлинама могућа је пролазна магла.

Током дана очекује се претежно сунчано вријеме, уз малу до умјерену облачност. Биће топло, са максималном температуром од 23 до 28 степени Целзијусових, док ће у вишим предјелима бити око 19 степени.

Јутарња температура кретаће се од три степена на истоку до 10 на западу, на југу до 14 степени, док се у вишим предјелима на истоку очекује и мраз, уз температуру до минус један степен.

Вјетар ће у првом дијелу дана бити слаб и промјенљив, или сјевероисточни. Послијеподне ће на западу почети да дува југо, који ће према ноћи јачати и бити умјерен до јак.

У осталим предјелима дуваће слаб источни и сјевероисточни вјетар.

Пад притиска и јачање југа указују на постепену промјену временских прилика у наредном периоду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

вријеме сутра

Временска прогноза

РХМЗ

Температура

Коментари (0)

Више из рубрике

Поново је успостављен саобраћај преко граничног прелаза Рача-Сремска Рача, саопштено је из Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ.

Друштво

Успостављен саобраћај преко Раче

3 ч

0
Гранични прелаз Рача у потпуности је затворен због чишћења пута након пожара на камиону и возачима се до даљег препоручују алтернативни гранични прелази Павловића мост и Шепак, речено је у Ауто-мото савезу Републике Српске.

Друштво

ГП Рача затворена, возачима се препоручују ГП Павловића мост и Шепак

5 ч

0
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.

Друштво

Дијете (13) превезено хеликоптером из Бањалуке у Београд у болницу

5 ч

0
Саобраћај на граничном прелазу Рача-Сремска Рача и даље обустављен

Друштво

Изгорјели камион уклоњен са пута на Рачи: На снази и даље обустава саобраћаја

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Једна особа завршила у болници због таблета за мршављење

17

19

АфД добио предсједника: Политички преседан у Њемачкој

17

10

Центар дана, 06.10.2026.

17

02

Ове бањалучке улице сутра остају без струје

17

01

Огласила се полиција: Убијен мушкарац чије је тијело пронађено поред пута, ухапшена једна особа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима