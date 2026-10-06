Сутра сунчано и топло, али стиже промјена

У Републици Српској сутра се очекује претежно сунчано и топло вријеме, али ће утицај антициклоналног гребена постепено слабити, док ће јачати утицај предње стране циклонске долине са сјевера Европе, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутро ће бити ведро и свјеже, на истоку и хладно. Око ријека и по котлинама могућа је пролазна магла.

Током дана очекује се претежно сунчано вријеме, уз малу до умјерену облачност. Биће топло, са максималном температуром од 23 до 28 степени Целзијусових, док ће у вишим предјелима бити око 19 степени.

Јутарња температура кретаће се од три степена на истоку до 10 на западу, на југу до 14 степени, док се у вишим предјелима на истоку очекује и мраз, уз температуру до минус један степен.

Вјетар ће у првом дијелу дана бити слаб и промјенљив, или сјевероисточни. Послијеподне ће на западу почети да дува југо, који ће према ноћи јачати и бити умјерен до јак.

У осталим предјелима дуваће слаб источни и сјевероисточни вјетар.

Пад притиска и јачање југа указују на постепену промјену временских прилика у наредном периоду.