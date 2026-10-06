Успостављен саобраћај преко Раче

Аутор:АТВ редакција
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Поново је успостављен саобраћај преко граничног прелаза Рача-Сремска Рача, саопштено је из Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Након завршетка полицијског увиђаја и уклањања камиона који је изгорио на мосту преко ријеке Саве, стечени су услови за поновно отварање моста и несметано одвијање саобраћаја преко овог граничног прелаза, наводи се у саопштењу.
Саобраћај за све категорије возила сада се одвија редовно, а возачима се препоручује кориштење и овог путног правца.
Гранични прелаз Рача био је у потпуности затворен због чишћења пута након пожара на камиону, а возила су преусмјеравана на алтернативне граничне прелазе Павловића мост и Шепак.
Камион, који је превозио алуминијумске љестве из БиХ за Румунију, запалио се синоћ из непознатих разлога и потпуно изгорио на путу на Рачи између два гранична прелаза, преноси Срна.
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