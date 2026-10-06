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Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 80. kolu

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06.10.2026 20:11

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Лото / Лутрија
Foto: ATV

Loto rezultati 80. kola, koje je izvučeno 06.10.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 24, 21, 18, 38, 34, 20, 29.

Loto 7/39 rezultati, 80. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 4.600.000 KM izvučeni su brojevi: 18, 20, 21. 24, 29, 34, 38.

Loto plus rezultati, 80. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.600.000 KM, izvučeni su brojevi: 4, 12, 18, 28, 35, 36, 37.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 80. kolo

Džoker igra u 80. kolu iznosila je 180.000 KM, izvučeni su brojevi:404625.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

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