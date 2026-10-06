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Супруга Дарка Лазића открила како се боре након породичне трагедије: Једну ствар замјера пјевачу

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06.10.2026 18:51

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Дарко Лазић, пјевач
Фото: Instagram

Супруга пјевача Дарка Лазића, Катарина Лазић, открила је шта се дешава у породици Дарковог покојног брата, Драгана.

Каћа је проговорила о породичном животу у Брестачу, али и данима које проводи са Дарковом мајком Бранком, као и са Драгановом удовицом Иваном.

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"Недавно је Дарко окачио снимке гдје Бранка и он спремају паприку, а ја сам била задужена за џем. Срна је ту главни мајстор. Често смо сви заједно и живимо кућа до куће, а дјеца од Дарковог брата су стално код нас и ми смо код њих и Срна јако воли да се игра са њима. Волим што живим у селу и у тој нашој слијепој улици гдје су наше двије куће и имамо своју приватност и не бринемо се ни за шта и ту сам свој на своме", рекла је Катарина и додала:

"Ивана и ја живимо једна поред друге и виђамо се сваки дан и у супер смо односима. Ту смо стално сви заједно и једни другима помажемо. Вјерујем да је њему лакше што смо сви ту, јер то је његова породица, а мени је наравно лакше јер нисам сама, ни Срна није сама и има сестре које су сваки дан са њом и баш волим што сам ту", рекла је Катарина.

Открила шта замјера Дарку

Катаринин муж је један од најтраженијих пјевача на домаћој музичкој сцени, због чега је, као и многе његове колеге, замијенио ноћ за дан, а њој то смета.

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"Кад је кући замјерам му што пуно спава, али он истиче да је уморан. Покушавам да му објасним да мора да промијени ритам. Знам да је то због његовог посла, али незгодно је тако радним данима и онда не може ни организам да функционише - истакла је она и додала:

- Са Дарком сам ишла једне године на сваки наступ, спавала колико су и они спавали и мислим да су сви они мало размажени. Свако може кад хоће, само мало мање послије свирке да сједе у кафани и сигурно је Дарко један од тих - истиче Катарина Лазић за Блиц.

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Тагови :

Дарко Лазић

Катарина Лазић

Пјевач

естрада

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