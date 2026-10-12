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Mančester junajted nije ovako bio loš 40 godina

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12.10.2026 19:44

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Манчестер јунајтед није овако био лош 40 година
Foto: Tanjug/AP/Dave Thompson

Mančester junajted nastavlja da razočarava svoje navijače. Engleski velikan osvojio je samo šest bodova u prvih šest kola Premijer lige, što je njegov najlošiji početak sezone u posljednjih 40 godina.

Novi udarac za ekipu Majkla Kerika stigao je na Old Trafordu, gdje je Junajted remizirao sa Totenhemom rezultatom 1:1, iako je imao vođstvo i igrača više.

Domaći su poveli u 73. minutu golom Mbeuma, a samo nekoliko minuta kasnije situacija je postala još povoljnija za Junajted. Bentankur je zbog sukoba sa Lukom Šoom dobio crveni karton, pa je Totenhem ostao sa desetoricom igrača.

Činilo se da su tri boda nadohvat ruke, ali je u sudijskoj nadoknadi uslijedio hladan tuš za domaće navijače. Solanke je pogodio za 1:1 i spasio Totenhem poraza.

Najgori početak sezone od 1986. godine

Junajted je u dosadašnjih šest utakmica zabilježio samo jednu pobjedu, uz tri remija i dva poraza. Postigao je devet golova, isto toliko primio i trenutno zauzima 13. mjesto na tabeli.

Kako prenosi ESPN, riječ je o najslabijem startu kluba još od sezone 1986/87.

Trener Majkl Kerik nakon utakmice nije krio nezadovoljstvo.

„Izuzetno sam razočaran rezultatom, to je sigurno. Ovo je utakmica koju smo morali da privedemo kraju. Ali nismo“, poručio je Kerik.

Razočaranje nisu krili ni navijači, koji su pojedine fudbalere ispratili zvižducima.

Irski RTE navodi da je takva reakcija pogodila i Kerika, koji se zbog loših rezultata nalazi pod sve većim pritiskom.

Poslije šest odigranih kola jasno je da Junajted ni ove sezone nije pronašao izlaz iz rezultatske krize.

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Mančester junajted

Premijer liga

Fudbal

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