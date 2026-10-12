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Raketna uzbuna u Rijadu: Ronaldo i saigrači čekali početak utakmice, spiker smirivao navijače

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12.10.2026 21:58

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Ракетна узбуна у Ријаду: Роналдо и саиграчи чекали почетак утакмице, спикер смиривао навијаче
Foto: X

Utakmica drugog kola Azijske lige šampiona između Al Nasra i uzbekistanskog Nefčija iz Fergane nije počela u predviđeno vrijeme zbog bezbjednosne uzbune u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije.

Kako je na društvenoj mreži Iks (X) objavio profil AktuSPL (ActuSPL), koji prati saudijski fudbal, spiker na stadionu Al Aval park obratio se navijačima i pozvao ih da ostanu mirni.

"Dragi gledaoci, zbog uzbune koju je izdala Civilna zaštita, molimo vas da ostanete mirni i bezbjedni na svojim mjestima. Nema razloga za brigu i utakmica će se nastaviti za nekoliko minuta", poručeno je sa razglasa.

Saudijski list Al Rijadija, kako prenosi Gol (Goal), objavio je da se planirani početak utakmice poklopio sa bezbjednosnim dešavanjima u Rijadu.

Portparol koalicionih snaga saopštio je da je presretnuta i uništena balistička raketa koju su Huti ispalili prema Rijadu. Navijači su u tom trenutku već bili na stadionu.

Fudbaleri Al Nasra, predvođeni Kristijanom Ronaldom, kasnije su se vratili na teren kako bi nastavili zagrijavanje. Utakmica je počela u 22.15 časova po saudijskom, odnosno u 21.15 po našem vremenu.

U napadu na aerodrom poginulo najmanje 12 osoba

Održavanje ovog susreta bilo je upitno i ranije zbog pogoršane bezbjednosne situacije.

Kako je pisao The National (Nešenel), u napadu Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu u subotu je poginulo najmanje 12 osoba, dok je 309 ranjeno.

Bio je to treći napad na ovaj aerodrom tokom iste sedmice.

Prema istom izvoru, gostujući tim doputovao je u Rijad čarter letom prije napada na aerodrom, a sa ekipom je stiglo i oko 100 navijača.

Al Nasr je u ovaj susret ušao nakon ubjedljivog poraza od Al Aina rezultatom 4:0 u prvom kolu, dok je Nefči u prvom kolu savladao Al Kuvu Al Džaviju rezultatom 1:0.

(Kliks)

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Tagovi :

Saudijska Arabija

Al Nasr

Uzbuna

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