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Fudbaleri Borca spremni za Panatinaikos, rival poražen u derbiju

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12.10.2026 21:52

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ФК Борац
Foto: ATV

U dobrom raspoloženju fudbaleri Borca iščekuju susret protiv Panatinaikosa. Veliki grčki klub favorit je na svom stadionu, ali Banjalučani vjeruju u sopstvene kvalitete. Dosadašnja evropska iskustva svjedočanstvo su da Borac može da se suprostavi Atinjanima koji su lideri nacionalnog šampionata nakon šest utakmica.

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Tagovi :

FK Borac

Banjaluka

David Vuković

FK Panatinaikos

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