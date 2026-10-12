Fudbaleri Borca spremni za Panatinaikos, rival poražen u derbiju

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U dobrom raspoloženju fudbaleri Borca iščekuju susret protiv Panatinaikosa. Veliki grčki klub favorit je na svom stadionu, ali Banjalučani vjeruju u sopstvene kvalitete. Dosadašnja evropska iskustva svjedočanstvo su da Borac može da se suprostavi Atinjanima koji su lideri nacionalnog šampionata nakon šest utakmica.

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