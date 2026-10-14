Danas se ženama ostvaruju želje: Slavimo Pokrov Presvete Bogorodice

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Pokrov Presvete Bogorodice, a vjeruje se da na današnji praznik Bogorodica ispunjava želje ženama.

Pokrov Presvete Bogorodice predstavlja njen omofor (pokrivač) koji je "ona razastrala nad Hrišćanima - u viđenju koje je imao prepodobni Andrej Jurodivi i njegov učenik".

Vjeruje se da Bogorodica i dalje drži ovaj pokrov iznad nas i štiti nas od zla.

Običaj nalaže da žene koje nisu rađale, treba da na ovaj veliki praznik zapale svijeću, pomole se i poste.

Prema predanju, 911. godine, za vrijeme cara Lava Mudrog, Sveta Deva Marija se tokom službe javila okupljenom narodu na molitvi u Bogorodičinoj crkvi u Carigradu. U četvrtom času svenoćnog bdenija, vjernici su ugledali Presvetu Majku Božiju sa raširenim omoforom, odnosno pokrovom na rukama, kojim je pokrila sve prisutne, dajući znak da pod svoje okrilje uzima sve koji vjeruju u nju i njenog sina.

Pećka Patrijaršija i mnogi Srbi proslavljaju Pokrov Presvete Bogorodice kao krsnu slavu.

Ove godine na Pokrov Presvete Bogorodice se posti, jer pada u srijedu, prenosi Informer.