Nakon hladnog jutra stiže sunce: Evo kakve nas temperature očekuju tokom dana

U Republici Srpskoj i FBiH danas nas očekuje pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, uz malu oblačnost i dalji porast temperature vazduha.

Nakon hladnog i vedrog jutra, tokom kojeg su se temperature u pojedinim višim predjelima spustile i ispod nule, tokom dana nas očekuje znatno toplije vrijeme zahvaljujući jačanju anticiklona sa jugozapada i centralne Evrope. Po kotlinama i duž riječnih tokova jutros je zabilježena magla, dok na jugu zemlje duva umjerena do jaka bura.

Tokom dana širom Srpske i FBiH preovladavaće sunčano vrijeme uz zanemarljivu oblačnost. Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar.

Maksimalna dnevna temperatura vazduha kretaće se od 13 do 19 stepeni, na samom jugu i u Hercegovini čak do ugodnih 22 stepena, dok će u planinskim predjelima živa u termometru dostizati oko 10 stepeni.

U Banjaluci se nakon svježeg jutra tokom dana očekuje pravo miholjsko ljeto sunčano uz malu oblačnost i slab sjeverni vjetar, sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha oko 17 stepeni.