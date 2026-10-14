Rekordan rod šljive: Evo da li će rakija da poskupi

Iako je ovogodišnji rod šljive bio obilan, veliki dio voća završio je u preradi, ali cijena rakije, prema procjenama proizvođača, ne bi trebalo znatnije da se mijenja u odnosu na prošlu godinu.

Naime, proizvođačima šljive ove godine sve je išlo naruku. Rod je bio rekordan, a proizvodnja toliko dobra da je, prema riječima voćara, riječ o količinama kakve nisu zabilježene prethodne dvije godine.

Kako je rekao Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, velike količine šljive završile su u preradi, od proizvodnje rakije, kompota i pekmeza do drugih proizvoda, dok je dio roda plasiran i na inostrano tržište.

Među najznačajnijim proizvođačima šljive su voćari sa Majevice, gd‌je se bilježe znatne količine.

"Nikada nije bila veća proizvodnja, ali nikada nije bila ni veća potražnja. Jedan od razloga za to sigurno je i činjenica da je rod šljive bio slab u prethodne dvije godine", ističe Dojčinović.

Cijena rakije od 10 do 20 KM po litru

Kada je riječ o cijeni rakije, ne očekuje se znatniji rast u odnosu na prošlu godinu.

"Mislimo da će cijena rakije biti na prošlogodišnjem nivou. Prema onome što trenutno pratimo, ne očekujemo da će znatnije poskupjeti. Cijena zavisi od jačine, kvaliteta i sorte šljive, a kreće se od 10 do 20 KM po litru", rekao je Dojčinović.

Visoke temperature uticale na kvalitet šljive

Predsjednik Udruženja voćara Prijedor Mladen Marjanović rekao je da voćari ne mogu biti u potpunosti zadovoljni ovogodišnjim rodom, jer su visoke temperature tokom vegetacije ostavile posljedice na kvalitet plodova, zbog čega dio proizvodnje nije dostigao očekivani nivo kvaliteta.

"Kada je riječ o samom rodu, ne možemo reći da smo u potpunosti zadovoljni, jer su visoke temperature uzele danak. Plodovi nisu bili onakvi kakve smo očekivali. Ipak, sadržaj suve materije bio je zadovoljavajući, tako da se nadamo da su i prerađivači zadovoljni sirovinom koju su preuzeli od voćara", rekao je Marjanović.

Prema njegovim riječima, ovogodišnja proizvodnja nije u potpunosti ispunila očekivanja, a jedan od problema je i to što je znatan dio voća završio u industrijskoj preradi umjesto na tržištu kao svježe voće prve klase.

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"Nažalost, dosta toga je otišlo u industriju, dok je manji dio bio prve klase, na osnovu čega bi i voćari imali bolju zaradu. Kada je riječ o prvoj klasi, ona bi ipak trebalo da bude namijenjena tržištu svježeg voća, gd‌je bi proizvođači mogli ostvariti veće prihode", naveo je Marjanović.

Oko 90 odsto šljive završilo u preradi

Govoreći o količinama voća koje su ove godine završile u preradi, Marjanović je istakao da je posebno veliki udio šljive prerađen, dok je slična situacija i sa kruškom i jabukom.

"Kada je riječ o šljivi, procjenjujemo da je oko 90 odsto završilo u preradi. I kruška je jednim znatnim dijelom otišla u preradu, dok je kod jabuke, nažalost, više od 50 odsto završilo na taj način", rekao je Marjanović.

Jeftinija šljiva podstakla proizvodnju rakije

Darko Milošević, predsjednik Upravnog odbora Udruženja voćara Republike Srpske, rekao je da je znatan dio ovogodišnjeg roda voća plasiran na inostrano tržište, dok je dio jabuke završio u preradi i proizvodnji rakije.

Kada je riječ o krušci, ona je uglavnom plasirana na domaće tržište, dok je kod jabuke dio roda izvezen, a dio iskorišten za druge namjene, uključujući proizvodnju rakije.

Govoreći o ovogodišnjoj proizvodnji rakije, Milošević je istakao da su domaćinstva iskoristila povoljnije cijene sirovine kako bi dopunila kućne zalihe, zbog čega je teško precizno procijeniti koliko će rakije biti proizvedeno.

"Što se tiče proizvodnje destilata, ljudi su iskoristili priliku i po nešto nižim cijenama kupovali šljivu za rakiju. Cijena je bila između 60 i 70 feninga po kilogramu, pa su mnogi dopunili kućne zalihe. Moglo bi se reći da je gotovo svako domaćinstvo koje proizvodi rakiju iskoristilo ovu priliku", rekao je Milošević.

Prema njegovim riječima, teško je dati preciznu procjenu ukupne proizvodnje, ali se procjenjuje da je oko 30 do 40 odsto ukupnog roda završilo u preradi, uključujući i proizvodnju destilata.

Domaćini zadovoljni ovogodišnjom rakijom

Razgovarali smo i sa građanima koji u svojim porodičnim domaćinstvima proizvode rakiju, a koji ističu da su zadovoljni ovogodišnjim rodom šljive i količinom proizvedene rakije.

Jedan od njih kaže da je, uprkos sušnoj godini i manjoj količini šljive koju je imao na raspolaganju, uspio proizvesti zadovoljavajuću količinu rakije.

"Ja sam, na primjer, zadovoljan. Imam skoro deset kazana rakije ispeći, i to od malo šljive koliko sam imao. Godina je bila sušna, ali je šljiva ipak uspjela, tako da sam zadovoljan", rekao je jedan od proizvođača, prenose Nezavisne.