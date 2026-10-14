Logo

Cvijanović: Doktor Talić ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 07:03

Komentari:

0
Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић
Foto: ATV

Sa nevjericom i tugom primila sam vijest o smrti doktora Gorana Talića. Ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor, dugogodišnji direktor Instituta "Dr Miroslav Zotović" i čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Njegov iznenadni odlazak predstavlja ogroman i nenadoknadiv gubitak, prije svega za njegovu porodicu, ali i za kolege, prijatelje i sve koji su ga poznavali, kao i za cijelu Republiku Srpsku. Porodici doktora Gorana Talića upućujem najiskrenije saučešće", navela je Cvijanovićeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Goran Talić

Saučešće

Komentari (0)

Više iz rubrike

Преминуо је Горан Талић

Republika Srpska

Preminuo je Goran Talić

14 h

5
Додик у воћњаку обишао јабуке

Republika Srpska

Dodik u voćnjaku: Jabuka je simbol ljubavi, plodnosti, mudrosti, ali i iskušenja

17 h

4
Додик Тришић Бабић Израел

Republika Srpska

Hercog čestitao Dodiku izbornu pobjedu SNSD-a

17 h

2
Сједница Предсједништва СДС-а у Бањалуци

Republika Srpska

Sjednica Predsjedništva SDS-a u Banjaluci

18 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

52

Lažna obećanja ili manipulacija: Zašto se partneri naglo mijenjaju u vezi?

12

51

Pronađeno tijelo maloljetnika (16) u Laktašima

12

50

Bez plana: Smiješna strana izbora

12

40

Akcija "Vertigo 2": Uhapšene četiri osobe zbog krijumčarenja migranata

12

40

Muškarac iskorištavao dvije žene koje su živjele sa njim za prosjačenje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima