Cvijanović: Doktor Talić ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sa nevjericom i tugom primila sam vijest o smrti doktora Gorana Talića. Ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor, dugogodišnji direktor Instituta "Dr Miroslav Zotović" i čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.
"Njegov iznenadni odlazak predstavlja ogroman i nenadoknadiv gubitak, prije svega za njegovu porodicu, ali i za kolege, prijatelje i sve koji su ga poznavali, kao i za cijelu Republiku Srpsku. Porodici doktora Gorana Talića upućujem najiskrenije saučešće", navela je Cvijanovićeva.
Sa nevjericom i tugom primila sam vijest o smrti doktora Gorana Talića.
Ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor, dugogodišnji direktor Instituta „Dr Miroslav Zotović“ i čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske.
Njegov iznenadni odlazak predstavlja ogroman i nenadoknadiv gubitak, prije svega za njegovu porodicu, ali i za kolege, prijatelje i sve koji su ga poznavali, kao i za cijelu Republiku Srpsku.
Porodici doktora Gorana Talića upućujem najiskrenije saučešće.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 13, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
52
12
51
12
50
12
40
12
40
Trenutno na programu