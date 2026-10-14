Cvijanović: Doktor Talić ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor

Sa nevjericom i tugom primila sam vijest o smrti doktora Gorana Talića. Ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor, dugogodišnji direktor Instituta „Dr Miroslav Zotović“ i čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske. Njegov iznenadni odlazak predstavlja ogroman i nenadoknadiv gubitak, prije svega za njegovu porodicu, ali i za kolege, prijatelje i sve koji su ga poznavali, kao i za cijelu Republiku Srpsku. Porodici doktora Gorana Talića upućujem najiskrenije saučešće.