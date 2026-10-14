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Uoči utakmice Hajduka i Ajaksa uhapšene 32 osobe

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14.10.2026 10:15

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Policija je na splitskom području uhapsila 19 stranih i 13 hrvatskih državljana uoči fudbalske utakmice Hajduka i Ajaksa, koja se sutra igra na stadionu Poljud.

Uoči meča UEFA Lige konferencija u nekoliko odvojenih polijskih intervencija oduzeti su noževi, pirotehnička sredstva i drugi predmeti pogodni za napad, prenosi hrvatski mediji.

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Od više osoba oduzeta su pirotehnička sredstva, bokserske rukavice, marame za prikrivanje lica, sprejevi s nadražujućom materijom i štitnik za zube.

Od uhapšenih stranih državljana oduzeta su tri noža, koja su nosili na način koji uznemirava građane. Splitska policija je pronašla i dva kamena, te još dva predmeta pogodna za napad.

Svih 19 stranih državljana danas će biti privedeno sudu, prenose hrvatski mediji.

Uhapšeno je sedam hrvatskih državljana nad kojima je u toku kriminalističko istraživanje.

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Šest hrvatskih državljana uhapšeno je zbog narušavanja javnog reda i mira u još jednom događaju, a sumnja se da su prekršaj počinili na štetu stranih državljana i danas će po hitnom postupku biti izvedeni pred sud.

(Srna)

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Hrvatska

hapšenje

Split

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