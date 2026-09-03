Na zapadu ništa novo - jedanaest dana do potpune blokade granica

Jedanaest dana dijeli nas do blokade granica sa Evropskom unijom. Kamioni staju 14. septembra. Prevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije odluku su jednoglasno potvrdili. Blokada, kažu, traje dok rješenje ne dobiju.

,,Ništa ne može biti hermetički zatvoreno. Mi moramo pustiti lijekove, strateški važne robe, sve ono što je nužno. Ali, suštinski je to zaista ozbiljno zatvaranje granice’', rekao je Neđo Mandić, predsjednik Poslovnog udruženja „Međunarodni transport“ iz Srbije

Brisel jedino rješenje vidi u vizi D, odnosno dugoročnoj nacionalnoj vizi. Takvu vizu izdaje jedna država, a međunarodni vozač ne radi u jednoj. Danas je u Hrvatskoj, sutra u Sloveniji, prekosutra u Austriji ili Njemačkoj. Ponuđeno je, kažu, nešto za šta se unaprijed zna da njihov posao ne rješava.

,,Nama treba viza koja nam omogućava da radimo po čitavoj Evropi.Ta priča riješićemo to preko viza je samo gubljenje vremena’’, rekao je Neđo Mandić, predsjednik Poslovnog udruženja „Međunarodni transport“ iz Srbije.

EU priča svoju priču. Svjesni su problema vozača kamiona, ali šengenska pravila neće menjati, poruka je EK. U prevodu... to vam je što vam je. Ništa više, moglo bi se reći, a ni bolje, nisu se drznule ni angažovale ni bh. Institucije.

,,Ministri ne štite nas privrednike, naše vozače, slobodno ih hapse, maltretiraju. Ja nisam vidio ni jednu jedinu izjavu ministra bilo kog nakon ovog slučaja nakon situacije sa nesretnim vozačem u Austriji’’, kaže Nikola Brković, član Uprave Konzorcijuma „Logistika BiH“.

,,Ne 99%, nego 100% su krive institucije BiH ili nadležni ministri koji su bili na tom mjestu 4 mandata. Apsolutno ništa nije urađeno po tom pitanju’’, rekao je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske.

Resorni ministar za to vrijeme bio je i u kamionu i na protestu. Govorio je da sastanci ne mogu zamijeniti sat vremena u kabini, pa je problem gledao i iz kabine. Formirao je radnu grupu. Rješenje je tražio i na protestu. Stao je pred Delegaciju Evropske unije rame uz rame sa prevoznicima. Podržava zahtjev da se riješi problem koji je njegov resor trebalo da gura prema rješenju. Tako je ministar, umjesto sa odgovorom pred prevoznike, sa prevoznicima izašao po odgovor. Sve pozicije, dakle, isprobane. Samo rješenje još nije pronađeno. Valjda je lakše snimati se, objavljivati to na društvene mreže, po koji put sjesti i u kamionsku kabinu, provozati se, nego odgovoriti na upit. Jer, do realizacije ovog priloga, odgovor na pitanje šta je Ministarstvo konkretno uradilo i kako gleda na blokadu 14. septembra odgovor dobili nismo. U radnoj grupi sjedila je i Spoljnotrgovinska komora BiH. Samo, prema onome što kažu iz Komore, radilo se više o grupi na papiru nego o mehanizmu koji je mogao donijeti odluku.

,,Radna grupa, svi članovi Radne grupe zajedno rade i nalaze rješenje Ovđe ima samo odbijanje prijedloga od predstavnika iz država Zapadnog Balkana. To me poprilično deprimira, nisam navikao na tako nešto kada je u pitanju EK’’, rekao je Zijad Sinanović, direktor Sektora za transport i komunikacije Spoljnotrgovinske komore BiH.

Koliko blokada može da košta, region je već vidio u januaru. Blokirano je oko 93 odsto izvoza. Procijenjena šteta - oko 92 miliona evra dnevno. Transportni sektor okuplja desetine hiljada radnika, a najveći dio naše robe, preciznije 77% izvoza ide upravo prema evropskom tržištu. Prevoznici su datum odredili. Četiri zemlje nastupaju zajedno. Poslije 14. septembra vozači neće brojati dane koje su proveli u Šengenu. Mi ćemo brojati kamione na granicama – i štetu.