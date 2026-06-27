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Masakr u Italiji! Ubijena porodica, osumnjičen državljanin Bangladeša

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 16:53

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Масакр у Италији! Убијена породица, осумњичен држављанин Бангладеша

Državljanin Bangladeša Šahadat Hosain /43/ osumnjičen je za trostruko ubistvo porodice u Rimu i za njim se traga, saopštila je italijanska policija.

Policija je objavila fotografiju osumnjičenog i pozvala građane da im se obrate ako imaju bilo kakve informacije o Hosainu, saopštila je Ansa.

Trostruko ubistvo dogodilo se u stanu u rimskoj četvrti Pineta Saketi, gdje su pronađena tijela bračnog para i njihove osmogodišnje ćerke.

Žrtve su identifikovane kao Kamal Udin, njegova supruga Hosnedžahan Momotaj i njihova ćerka Arova. Svi su porijeklom iz Bangladeša.

U napadu je povrijeđen i najstariji sin, koji je nedavno napunio 20 godina.

Tokom uviđaja policija je zaplijenila sataru koja je pronađena u stanu, za koju istražitelji sumnjaju da je korišćena kao oružje kojom je izvršeno ubistvo, prenosi Srna.

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Tagovi :

Šahadat Hosain

Italija

Rim

masakr

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