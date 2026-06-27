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Zemljotres jačine šest stepeni pogodio region Hindukuš

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 16:51

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Земљотрес јачине шест степени погодио регион Хиндукуш
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres jačine šest stepeni po Rihterovoj skali pogodio je region Hindukuš u Avganistanu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Prema podacima Centra, zemljotres je registrovan na dubini od 100 kilometara.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti, prenosi Srna.

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Zemljotres

Hindukuš

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