Zemljotres jačine šest stepeni pogodio region Hindukuš

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres jačine šest stepeni po Rihterovoj skali pogodio je region Hindukuš u Avganistanu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Prema podacima Centra, zemljotres je registrovan na dubini od 100 kilometara.
Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti, prenosi Srna.
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