Gola Tajlanđanka (17) pronađena mrtva u koferu: Objavljen video prije ubistva

Četrdesetšestogodišnji australijski državljanin Sajmon Karman uhapšen je na aerodromu u Bangkoku zbog sumnje da je ubio sedamnaestogodišnju djevojčicu, čije je golo tijelo pronađeno u koferu.

Muškarac je zaustavljen juče oko 21:30 časova dok se spremao da se ukrca na let kompanije Džetstar za Pert, prema policijskim i lokalnim medijima. Hapšenje je usledilo nakon istrage o njegovim vezama sa tinejdžerkom, čije je telo pronađeno u koferu bačenom u blizini Plutajuće pijace u Pataji, na istočnoj obali Tajlandskog zaliva, javili su lokalni mediji i agencija Frans pres.

Još uvijek nije poznato tačno kakav je bio odnos između Australijanca i žrtve.

Snimci sa nadzornih kamera doveli su do osumnjičenih

Snimci sa nadzornih kamera prikazuju osumnjičenog kako ulazi u stan u turističkom gradu Pataji u ranim jutarnjim satima u četvrtak zajedno sa 17-godišnjom Tajlanđankom Tunčanok Donhoml.

Nekoliko sati kasnije, izašao je iz zgrade noseći veliki crni kofer, koji je potom odvezao na motociklu. Pataja 24 njuz je objavio video snimak djevojke i muškarca kako se drže za ruke dok čekaju lift oko 3:30 ujutru, kao i video snimak muškarca koji iznosi kofer iz zgrade.

Istraga i pronalazak tijela

Policijska stanica u Pataji zatražila je od imigracionog odjeljenja da spriječi muškarca da napusti Tajland. On je pritvoren na aerodromu Suvarnabumi u Bangkoku dok je pokušavao da pobjegne iz zemlje. Osumnjičeni, koji negira umješanost u otmicu i ubistvo, ispitan je i dao je informacije o lokaciji gdje je kofer ostavljen.

Policija je u petak pronašla kovčeg u blizini železničke pruge, sa tijelom žrtve unutra sa znacima nasilja, objavio je lokalni veb-sajt Pattaya News.

Pattaya Police Arrest an Australian at Suvarnabhumi After a Woman's Body Is Found in a Suitcase



An Australian man was stopped at Suvarnabhumi airport as he prepared to fly home, after a young woman's body was found stuffed in a suitcase and dumped in woodland beside a railway… pic.twitter.com/6EDqhsqjcV — Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) June 26, 2026

Zvaničnik policije Pataje rekao je agenciji Frans pres da istražitelji čekaju rezultate obdukcije i druge dokaze prije nego što podignu optužnicu. Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, dodao je da bi optužbe mogle da uključuju otmicu djeteta, ubistvo, skrivanje leša i „otmicu maloljetnika u seksualne svrhe“. Muškarac je uhapšen pod optužbom za ubistvo i skrivanje tijela, prema veb-sajtu „Nejšn Tajland“.

Portparol australijskog Ministarstva spoljnih poslova i trgovine potvrdio je da ministarstvo „pruža konzularnu pomoć australijskom državljaninu pritvorenom u Tajlandu“. „Zbog naših obaveza privatnosti, nismo u mogućnosti da damo dalje komentare“, navodi se u saopštenju.

Imao je ogrebotine

Policija takođe kaže da je Karman, kada je uhapšen na aerodromu, imao vidljive ogrebotine na vratu i rukama, za koje istražitelji vjeruju da su odbrambene rane zadobijene tokom borbe.

Načelnik policije Pataje, pukovnik Anek Saratongi, rekao je da je Karman prvobitno optužen za odvođenje maloljetnice radi izvršenja nepristojnog čina. „Vjerujemo da ju je ubio i ispitujemo ga zbog sumnje na ubistvo“, rekao je. „Ona ima ogrebotine od noktiju na tijelu koje ukazuju na tuču, ali on negira da ju je ubio.“

U videu koji je objavio Pattaya 24 News, Karman se obratio porodici žrtve: „Žao mi je zbog onoga što se dogodilo vašoj ćerki. Bilo je van moje kontrole. Znam da morate biti veoma tužni i uznemireni.“

Portparol australijskog Ministarstva spoljnih poslova i trgovine potvrdio je da pružaju konzularnu pomoć australijskom državljaninu koji je pritvoren u Tajlandu. „Zbog zabrinutosti za privatnost, nismo u mogućnosti da damo dalje komentare“, rekao je portparol.

(indeks)