Karan: Protjerivanje Srba iz zapadne Krajine imalo jasan cilj - trajno etničko čišćenje

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da se danas sa dubokim pijetetom odaje počast svim nevinim žrtvama zapadne Krajine - jednog od najtežih stradanja srpskog naroda u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

"Ovaj brutalni pohod u kome je protjerano 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština imao je jasan cilj", potpuno istrebljenje, progon i trajno etničko čišćenje srpskog naroda sa ovih prostora.

Hiljade srpskih porodica ostale su bez svojih najmilijih, domova i imovine, a cijeli krajevi, u kojima je srpski narod vijekovima živio i stvarao, gotovo su opustošeni - istakao je Karan za Srnu povodom 31 godine od agresije združenih snaga Hrvatske vojske i takozvane Armije BiH, potpomognute dejstvima NATO-a na 13 zapadn-okrajiških opština u septembru i oktobru 1995. godine.

On je istakao da kolone prognanih, ubijeni civili, razrušena sela i ugašena ognjišta ostaju trajni dokaz razmjera stradanja koje nikada ne smije biti zaboravljeno, ali i bolno svjedočanstvo istorijskog kontinuiteta progona kojima je srpski narod bio izložen na ovim prostorima.

Republika Srpska Obilježavanje 31 godine od zločina nad Srbima u zapadno-krajiškim opštinama

"Posebnu težinu ovom zločinu daje činjenica da ni nakon tri decenije porodice žrtava nisu dočekale pravdu, niti su odgovorni adekvatno procesuirani. Selektivna pravda koja prećutkuje srpske žrtve i relativizuje njihovo stradanje predstavlja duboku nepravdu i dodatno vrijeđa srpske žrtve i produbljuje rane našeg naroda. Naša je obaveza da istrajemo na utvrđivanju pune istine i odgovornosti za počinjene zločine, da čuvamo sjećanje na svaku srpsku žrtvu i da budućim generacijama ostavimo svijest o cijeni koju je naš narod platio za svoju slobodu i opstanak", ukazao je predsjednik Srpske.

Upravo nas tragična iskustva iz prošlosti, kaže Karan, obavezuju da nikada ne dozvolimo da srpski narod ponovo bude obespravljen, prognan ili lišen prava da odlučuje o sopstvenoj budućnosti.

"Republika Srpska je najsnažniji garant opstanka, slobode i ustavom zagarantovanih prava srpskog naroda. Zato je zaštita njenih institucija i ustavnog položaja naša trajna obaveza i temelj mira, stabilnosti i sigurne budućnosti generacija koje dolaze", poručio je Karan.

(SRNA)