Маричић: Стабилан раст јавних прихода темељ је стабилне Српске

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Континуиран раст наплате јавних прихода, које прикупља Пореска управа Републике Српске, а који се биљежи задњих година, један је од значајнијих показатеља стабилности јавних финансија РС, односно, представља важан темељ економске и социјалне стабилности Српске.
Посљедњи подаци Пореске управе Републике Српске показују да се тај вишегодишњи тренд повећања наплате јавних прихода наставља и у 2026. години, те је за првих седам мјесеци наплаћено 2,812 милијарди КМ јавних прихода или 10 одсто више него у истом периоду прошле године. Међутим, о колико стабилном и значајном расту наплате јавних прихода РС се ради најконкретније можемо видјети ако се вратимо неколико година уназад, а тамо стоји да је за свега седам мјесеци ове године наплаћено више јавних прихода него у цијелој 2021. години.
Овај резултат добија још већи значај ако се зна да се вишегодишњи раст наплате јавних прихода Републике Српске не заснива само на једној категорији прихода, већ се повећање скоро сваке године биљежи у све три групе јавних прихода, односно и код директних пореза, и код доприноса и осталих јавних прихода.
Директор Пореске управе Републике Српске, Горан Маричић, којем је ово други мандат на челу ове успјешне институције, истакао је да резултати које посљедњих година остварује Пореска управа РС показују да је управо комбинација економског раста, пореске дисциплине, дигитализације, фискализације и ефикасније наплате допринијела континуираном расту прихода.
„Али, то није само обична статистика Пореске управе. То је показатељ способности система да обезбиједи стабилан прилив новца којим се финансирају најважније јавне функције. Истовремено, континуиран раст прихода представља важан сигнал привреди, инвеститорима и грађанима да јавне финансије имају стабилнију основу за планирање“, рекао је Маричић.
Према његовим ријечима, један од најважнијих задатака у наредном периоду није само наставити успостављени тренд раста наплате јавних прихода, већ га одржати без претјераног пореског оптерећења привреде, кроз ширење пореске основице, сузбијање сиве економије, дигитализацију и стварање што конкурентнијег пословног амбијента.
„Јер, права снага пореског система није у томе да од постојећих пореских обвезника наплати што више, већ да створи систем у којем ће што већи број људи и компанија пословати легално, плаћати своје обавезе и истовремено имати интерес да инвестирају, запошљавају и повећавају плате. У том смислу, стабилан раст јавних прихода и модерна Пореска управа представљају много више од фискалног механизма. Они су један од важних темеља економске и социјалне стабилности Републике Српске“, поручио је Маричић и додао да модерна пореска управа мора бити истовремено контролна, сервисна и дигитална институција, односно, она треба да олакша обавезе уредним пореским обвезницима, али и да буде довољно ефикасна да открије и санкционише оне који покушавају избјећи своје обавезе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
19
18
12
18
07
18
00
17
55
Тренутно на програму