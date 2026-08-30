Похлепа без граница: За стан од 23 квадрата траже безобразну цифру

Аутор:АТВ редакција
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Цијене некретнина у Сарајеву већ годинама достижу износе који су за велики број грађана тешко достижни, док плате не прате раст цијена станова.
Многима значајан дио мјесечних примања одлази на кирију, због чега је куповина властитог стана за бројне грађане све тежи циљ.
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Управо у таквом контексту пажњу привлачи један оглас за продају некретнине у Сарајеву.
Наиме, продаје се гарсоњера површине 23 квадратна метра, смјештена на трећем спрату стамбене зграде без лифта, у улици Крањчевића, на подручју Маријин Двора у Општини Центар Сарајево, преноси "Радиосарајево".
Према огласу, стан се састоји од дневног боравка, кухиње и купатила, док се непосредно уз стан налази и остава. Од карактеристика некретнине наведени су ПВЦ вањска и дрвена унутрашња столарија, ламинат и керамика, блиндирана улазна врата, као и гријање на струју путем конвектора.
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Локација је једна од централнијих у Сарајеву. У непосредној близини налазе се Сарајево Сити Центар, Алта Шопинг Центар, Општа болница "Прим. др Абдулах Накаш", Основна школа "Исак Самоковлија", као и бројни маркети, ресторани, кафићи и други садржаји.
Агенција некретнину представља као "инвестициону прилику", наводећи да је због централне локације и мање квадратуре погодна за властито становање, дугорочни најам или краткорочно издавање туристима и пословним гостима.
Цијена гарсоњере износи 190.000 КМ, што значи да квадратни метар кошта око 8.260 КМ.
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Оглас је изазвао реакције на Фејсбуку, али је агенција онемогућила коментаре на објави.
Вјероватно свјесни да ће их бити мноштво који ће критиковати овакву похлепу.
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