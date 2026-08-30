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У превртању трајекта погинуло шест људи: Спасене 172 особе

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 16:31

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Возило хитне помоћи стиже у луку Киренија, у сјеверном дијелу Кипра под турском окупацијом, у недјељу, 30. августа 2026. године, након што се трајект типа катамаран преврнуо код сјеверне обале Кипра.
Фото: Tanjug/AP

Шест људи погинуло је данас у бродолому путничког трајекта који се данас преврнуо након испловљавања из луке Киренија на сјеверу Кипра, саопштио је премијер непризнатог Сјеверног Кипра Унал Устел.

Он је навео да су 172 особе спасене са брода на којем је било 267 људи и потврдио да се операције потраге и спасавања настављају, преноси агенција Анадолија.

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Путнички брод, у власништву приватне компаније, који је испловио из Киренија око 12.30 и кренуо ка турској луци Ташуџу, почео је да се пуни водом из непознатог разлога недуго након што је напустио луку.

Након што је трајект почео да се пуни водом, капетанови позиви у помоћ покренули су спасилачку акцију Обалске страже и лучке капетаније.

(Танјуг)

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Тагови :

Кипар

Трајект

несрећа

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