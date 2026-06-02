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Dodik se družio sa građanima Bijeljine: Zbog njih se vrijedi boriti

Autor:

ATV
02.06.2026 20:24

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Додик у Бијељини
Foto: Screenshot / X

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je danas da se pravednost društva mjeri time koliko brine o najmlađima i najstarijima.

Dodik je na društvenoj mreži "Iks" napisao da je danas u Bijeljini, bez protokola, razgovarao sa ljudima zbog kojih Republika Srpska postoji i zbog kojih se vrijedi boriti za njenu budućnost.

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"Od dječaka koji tek biraju svoj put do ljudi koji su cijeli život gradili Republiku Srpsku i svako od njih je njen važan dio", dodao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Milorad Dodik

Bijeljina

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