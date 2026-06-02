Dodik se družio sa građanima Bijeljine: Zbog njih se vrijedi boriti

Autor:ATV
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je danas da se pravednost društva mjeri time koliko brine o najmlađima i najstarijima.
Dodik je na društvenoj mreži "Iks" napisao da je danas u Bijeljini, bez protokola, razgovarao sa ljudima zbog kojih Republika Srpska postoji i zbog kojih se vrijedi boriti za njenu budućnost.
Društvo
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"Od dječaka koji tek biraju svoj put do ljudi koji su cijeli život gradili Republiku Srpsku i svako od njih je njen važan dio", dodao je Dodik.
Od dječaka koji tek biraju svoj put do ljudi koji su cijeli život gradili Republiku Srpsku i svako od njih je njen važan dio.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 2, 2026
U Bijeljini bez protokola i u razgovoru s ljudima zbog kojih Republika Srpska postoji i zbog kojih vrijedi boriti se za njenu budućnost.
Pravednost društva se… pic.twitter.com/BzuYEzoafS
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