Dodik se družio sa građanima Bijeljine: Zbog njih se vrijedi boriti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je danas da se pravednost društva mjeri time koliko brine o najmlađima i najstarijima.

Dodik je na društvenoj mreži "Iks" napisao da je danas u Bijeljini, bez protokola, razgovarao sa ljudima zbog kojih Republika Srpska postoji i zbog kojih se vrijedi boriti za njenu budućnost.

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"Od dječaka koji tek biraju svoj put do ljudi koji su cijeli život gradili Republiku Srpsku i svako od njih je njen važan dio", dodao je Dodik.