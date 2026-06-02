Stevandić za ATV: O izboru visokog predstavnika pita se i Srpska

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je za ATV da su intenzivne diplomatske aktivnosti Republike Srpske na svim kontinentima rezultirale time da Savjet za sprovođenje mira (PIK) više nema komoditet da samostalno i tajno donosi odluke o BiH.

Stevandić je istakao da su institucije Republike Srpske u proteklih godinu dana obavile ogroman posao na međunarodnom planu, što je dovelo do toga da se na odluke PIK-a sada utiče znatno ranije, kroz direktne konsultacije i diplomatske kanale.

"Ono što je radila Republika Srpska došlo je do velikih adresa. PIK više nije u mogućnosti da se u nekoj tajnoj sobi sastane i kaže – donijeli smo takvu odluku. Ne. Sada se na te odluke uticalo znatno ranije našim velikim diplomatskim aktivnostima na svim kontinentima i sigurni smo da više neće biti toga komoditeta u donošenju odluka bez konsultacija sa entitetima, odnosno bez konsultacija Republike Srpske", rekao je Stevandić.

On je izrazio uvjerenje da su i članice PIK-a, kao i zemlje koje imaju veliki uticaj na rad tog tijela, sada potpuno svjesne nove realnosti.

"Potpuno smo sigurni da su i oni koji su članice PIK-a, ali i oni koji imaju veliki uticaj, toga potpuno svjesni. U svakom slučaju, možemo reći da su i Narodna skupština Republike Srpske, i Vlada Republike Srpske, i predsjednik Republike, i srpski član Predsjedništva BiH radili veliki diplomatski posao u zadnjih godinu dana i red je da to primijete i članice PIK-a", naglasio je Stevandić.