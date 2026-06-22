Opet vreli kadrovi: Dara Bubamara ne prestaje da provocira, a sad i u društvu dečka

Pjevačica Dara Bubamara je s mlađim dečkom, nakon Italije, otputovala na odmor u Rovinj, a sada je podijelila snimak i pokazala kako se opušta na moru.

Dara Bubamara je na svom Instagramu objavila snimak nastao, dok se pjevačica opuštala i plivala, a sve vrijeme ju je snimao njen dečko.

"Ljubav moja, kako pliva", rekao je dok je snimao pjevačicu, a nema sumnje da ljubav cvjeta i da njih dvoje uživaju punim plućima u Rovinju, te je pokazala pogled iz luksuznog hotela. Pjevačica je nedavno predah od napornog radnog vikenda potražila i na Sardiniji, luksuznom italijanskom ostrvu.

Dara Bubamara

Ko je dečko Dare Bubamare

Inače, Dara Bubamara je nedavno u javnosti pokazala svog novog, mlađeg dečka, koji ju je dopratio na snimanje emisije gdje su pred svima razmijenili sočan poljubac.

"Dovezao me, otvorio vrata i poljubio. Mi se ne krijemo, samo ne želimo da se eksponiramo. Moj dečko i ja smo zajedno godinu dana", otkrila je Dara i dodala da su započeli i zajednički život, ističući da njen partner "vozi njihov auto".

Kako je navela, on je ranije živio u Dubaiju, a sada je otvorio svoju firmu.

NOVI DEČKO JOJ "SVE UGAĐA"

Na šaljiva pitanja o njihovom intimnom odnosu i izjavi kod Bake Praseta o tome "kako njen dečko izdržava od 4 do 7", Dara Bubamara je kratko uz osmijeh poručila:

"Mi uživamo svaki dan", prenosi Avaz

Dara se dotakla i teme proširenja porodice s novim izabranikom, rekavši da "Bog sve diktira", baš kao i sve ostale situacije u njenom životu.