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Велики предизборни скуп "Уједињена Србија"; Додик: Дијелимо идеју једне државе

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21.10.2026 18:40

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Предизборни скуп листе "Уједињена Србија"
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Велики предизборни скуп листе "Александар Вучић - Уједињена Србија" почео је на Тргу краља Милана у Нишу.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је на скупу, да у Нишу жели да каже, да побједа на изборима Републике Српске јесте почетак побједе у Србији.

"Вучићев тим и однос према Српској је заслужан, који нас је задужио. То је човјек који ће наставити да гради одличне односе са Српском. Он нам је будио наду, смисао живота. Ми у Српској смо загледани у Србију. Ми дијелимо идеју једне државе, иако су нас подијелили", додао је Додик.

Он је додао да је Вучић поставио циљеве, који су јасни.

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"Српски народ и Србија. Нисам упознао човјека који ради више за српски народ и Србију", додао је Додик.

Имам поруку за наш народ у Републици Српској, јавите Српској да је волим и јавите да је сви у Нишу волимо, истакао је Александар Вучић, носилац листе СНС-а Уједињена Србија на великом предизборном скупу у Нишу.

"Хвала вам на величанственом дочеку, што вас киша није отјерала. Ја пред вама вечерас полажем заклетву, вама полажем рачуне. Једним великим аплаузом поздравите предсједнике Николића и Додика. Имам поруку за наш народ у Републици Српској, јавите Српској да је волим и јавите да је сви у Нишу волимо. Порука за наш народ за Србе са Косова и Метохије, волимо Косово и Метохију, Косово и Метохија су дио Србије, волимо вас браћо и сестре који чувате наше српско име и презиме", поручио је Вучић са скупа.

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Тагови :

Александар Вучић

Милорад Додик

Србија

избори

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