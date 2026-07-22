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Пијани Србин направио карамбол у Грчкој: Возио у контрасмјеру, сударио се са таксијем

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 09:35

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Држављанин Србије (63) возио је у супротном смјеру на обилазници око Солуна, и то под дејством алкохола. Усљед такве вожње сударио се са таксијем које се кретало прописно.

Инцидент се догодио у уторак ујутру, а на лице мјеста изашли су припадници саобраћајне полиције Солуна, који су ухапсили 66-годишњег возача.

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Контролом је утврђено да је возач био под дејством алкохола изнад дозвољене границе, пошто су узастопна мјерења алкотестом показала 0,86 и 0,69 промила алкохола у крви.

У судару је причињена материјална штета на оба возила, док је 66-годишњак из предострожности превезен у болницу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

Солун

возио у контрасмјеру

судар

Саобраћајна несрећа

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