Пијани Србин направио карамбол у Грчкој: Возио у контрасмјеру, сударио се са таксијем

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Србије (63) возио је у супротном смјеру на обилазници око Солуна, и то под дејством алкохола. Усљед такве вожње сударио се са таксијем које се кретало прописно.
Инцидент се догодио у уторак ујутру, а на лице мјеста изашли су припадници саобраћајне полиције Солуна, који су ухапсили 66-годишњег возача.
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Контролом је утврђено да је возач био под дејством алкохола изнад дозвољене границе, пошто су узастопна мјерења алкотестом показала 0,86 и 0,69 промила алкохола у крви.
У судару је причињена материјална штета на оба возила, док је 66-годишњак из предострожности превезен у болницу.
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