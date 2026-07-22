Наставак акције "Индекс": Пао још један осумњичени

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицијски службеници Агенције за истраге и заштиту јуче су, по налогу Суда Босне и Херцеговине, у наставку оперативне акције "Индекс" на подручју Босанско-подрињског кантона претресли стан и покретне ствари које користи осумњичено лице.
"Наведене активности спроведене су због постојања основа сумње да су почињена кривична дјела организовани криминал и прање новца прописана Кривичним законом Босне и Херцеговине, као и кривична дјела посебни случајеви фалсификовања исправа, завјеравање неистинитог садржаја, превара, давање дара и других облика користи, фалсификовање или уништење пословних или трговачких књига или исправа, те одузимање или уништење службеног печата или службених списа прописаних Кривичним законом Федерације БиХ", наводи се у саопштењу.
Лице је лишено слободе и о његовом даљем статусу одлучиће поступајући тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине.
Приликом претреса откривени су и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
1 ч0
Сцена
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Регион
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
15 ч1
Хроника
19 ч0
Хроника
19 ч0
Најновије
10
22
10
14
10
12
10
05
10
04
Тренутно на програму