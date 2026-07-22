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Наставак акције "Индекс": Пао још један осумњичени

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 09:32

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Службеници СИПА-е
Фото: SIPA

Полицијски службеници Агенције за истраге и заштиту јуче су, по налогу Суда Босне и Херцеговине, у наставку оперативне акције "Индекс" на подручју Босанско-подрињског кантона претресли стан и покретне ствари које користи осумњичено лице.

"Наведене активности спроведене су због постојања основа сумње да су почињена кривична дјела организовани криминал и прање новца прописана Кривичним законом Босне и Херцеговине, као и кривична дјела посебни случајеви фалсификовања исправа, завјеравање неистинитог садржаја, превара, давање дара и других облика користи, фалсификовање или уништење пословних или трговачких књига или исправа, те одузимање или уништење службеног печата или службених списа прописаних Кривичним законом Федерације БиХ", наводи се у саопштењу.

Лице је лишено слободе и о његовом даљем статусу одлучиће поступајући тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине.

Приликом претреса откривени су и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.

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Тагови :

СИПА

акција "Индекс"

хапшење

претреси

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