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Samardžić: Najveća šteta na poljoprivrednim usjevima

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 20:44

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Град у Невесињу невријеме
Foto: Ustupljena fotografija

Snažno nevrijeme praćeno kišom i gradom zahvatilo je popodne opštinu Berkovići, a grad je nanio štetu na poljoprivrednim usjevima, izjavio je Srni načelnik opštine Berkovići Bojan Samardžić.

Samardžić je rekao da su najveću štetu, prema prvim informacijama, pretrpjeli usjevi u rejonu naselja Strupići i Predolje.

"Formiraćemo sutra komisiju za procjenu štete, pa ćemo više informacija imati ujutru", dodao je Samardžić.

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Tagovi :

Berkovići

kiša i grad

Bojan Samardžić

Štab za vanredne situacije

nevrijeme

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