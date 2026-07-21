Samardžić: Najveća šteta na poljoprivrednim usjevima

Autor:ATV redakcija
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Snažno nevrijeme praćeno kišom i gradom zahvatilo je popodne opštinu Berkovići, a grad je nanio štetu na poljoprivrednim usjevima, izjavio je Srni načelnik opštine Berkovići Bojan Samardžić.
Samardžić je rekao da su najveću štetu, prema prvim informacijama, pretrpjeli usjevi u rejonu naselja Strupići i Predolje.
"Formiraćemo sutra komisiju za procjenu štete, pa ćemo više informacija imati ujutru", dodao je Samardžić.
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