Samardžić: Najveća šteta na poljoprivrednim usjevima

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Snažno nevrijeme praćeno kišom i gradom zahvatilo je popodne opštinu Berkovići, a grad je nanio štetu na poljoprivrednim usjevima, izjavio je Srni načelnik opštine Berkovići Bojan Samardžić.

Samardžić je rekao da su najveću štetu, prema prvim informacijama, pretrpjeli usjevi u rejonu naselja Strupići i Predolje. "Formiraćemo sutra komisiju za procjenu štete, pa ćemo više informacija imati ujutru", dodao je Samardžić.

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