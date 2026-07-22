Baka (74) iz Beograda izbacila svoju djecu iz testamenta: ''Zar je toliko teško izdvojiti sat vremena za majku?''

Baka Radmila (74) iz Beograda se suočila sa surovom životnom istinom nakon što je cijeli život posvetila djeci i izgradnji porodičnog doma.

Njena kuća u Beogradu sada je prazna, penzija je jedino što joj stiže svakog mjeseca, a ona je donijela odluku o kojoj bruji cijeli komšiluk – porodična ostavština neće otići u ruke njenih nasljednika.

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Baka Rada udala se sa 19 godina za svoju prvu ljubav, nadajući se da će u starosti uživati sa suprugom, okružena djecom i unucima. Odricali su se svega kako bi odgajili četvoro djece, ali nakon suprugove smrti ostala je samo tišina koja para uši u ogromnoj, praznoj kući. Djeca joj, kako kaže, rijetko dolaze i dešava se da prođu mjeseci bez ijedne posjete. Zato je odlučila da napiše testament na koji su mnogi ostali nemi.

– Kada su bili mali, nisam spavala noćima. Kada su odrasli, mislila sam da će doći vrijeme da zajedno popijemo kafu, da čujem kako su. Nisam ni slutila da ću dane brojati po tome koliko dugo mi telefon nije zazvonio – drhtavim glasom priča baka Rada.

"Djeca se pravdaju obavezama"

Njen najveći bol nije samo to što mora da sjedi sama, već i način na koji djeca opravdavaju to što je ne obilaze.

– Kažu da imaju svoje živote. Razumiijem, imaju posao, porodice, obaveze. Ali zar je toliko teško odvojiti sat vremena za majku? – pita se Rada.

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Kao so na ranu došao je i prijedlog koji joj rođena djeca sve češće izgovaraju posljednjih mjeseci.

– Govore mi da bi za mene bilo najbolje da odem u dom. Kažu da će tamo neko da me pazi. A ja se pitam, zar sam ih zato podizala da me jednog dana prepuste nepoznatim ljudima? – ispričala je Rada.

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I dok su oni u koje je uložila cijelu sebe okretali glavu, spas i ljudsku toplinu pronašla je sasvim neočekivano. Komšinica Milena postala je njena porodica – žena koja svakog dana pokuca na njena vrata, donese supu, ode po lijekove ili jednostavno popije kafu sa njom.

– Ne pita da li imam novca. Ne pita šta će dobiti. Samo kaže: "Komšinice, kako ste danas?" To pitanje nekad vrijedi više od svega – iskrena je penzionerka.

Ova nesebična ljubav navela je Radu na potez koji će njenu porodicu ostaviti u šoku. Vrijedna beogradska kuća biće prepisana ženi koja je uz nju.

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– Mijenjam testament. Kuću neću ostaviti onima koji se sete da postojim samo kada treba nešto da potpišem. Ostavljam je osobi koja mi je pokazala da porodica nije uvijek ono što piše u izvodu iz matične knjige rođenih – objasnila je baka svoju hrabru odluku.

Za nju, dodaje, ne postoji veće bogatstvo od nečijeg vremena i pažnje.

– Čovjek ne ostari kada dobije bore. Ostari kada shvati da ga više niko ne čeka – dodaje ona sjetno.

Fotografija sa vjenčanja i suze

Pred kraj razgovora, dok s čežnjom gleda staru fotografiju sa svog vjenčanja, na kojoj su ona i njen pokojni muž nasmijani i puni planova, Rada je kroz suze donijela gorak zaključak:

– Udala sam se za svoju prvu ljubav i nikada se zbog toga nisam pokajala. Samo mi je žao što ljubav koju smo nas dvoje dali djeci nije uspjela da pronađe put nazad do nas.

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Njen potez će, kako i sama sluti, izazvati porodične ratove i osudu, ali baka Rada je svoj mir konačno pronašla. Nasljedstvo se ne daje onima sa kojima dijelite samo krv, već onima koji vam pružaju dušu kada je najteže.

(ŽenaBlic)