Istraživanje pokazalo: Evo šta je muškarcima najvažnije za dobar brak

Tim stručnjaka otkrio je da je pripadnicima jačeg pola estetski momenat izuzetno važan i da ostaju duže u bračnim vodama ako pored sebe imaju lijepu partnerku, jer su srećniji.

Ljepota je muškarcima presudna za uspješan brak, pokazalo je jedno američko istraživanje.

Tim stručnjaka, sa psihologom Andreom Melker na čelu, otkrio je da je pripadnicima jačeg pola estetski momenat izuzetno važan i da ostaju duže u bračnim vodama ako pored sebe imaju lijepu partnerku, jer su srećniji.

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Studija je trajala četiri godine i rađena je u saradnji sa 450 parova, koji su prije početka eksperimenta ocijenili ljepotu supružnika. Rezultati su pokazali da su muževi bili zadovoljni i na početku i na kraju istraživanja samo u slučajevima u kojima je žena ocijenjena kao atraktivna. S druge strane, na zadovoljstvo žena nije uticao izgled muškaraca, već njihova inteligencija i to kakvi su "iznutra", prenosi GlasSrpske.

Andrea je stala u odbranu pripadnika muškog pola, naglasivši da istraživanje nije pokazalo da su oni površni, već da jednostavno više cijene partnerke koje lijepo izgledaju.