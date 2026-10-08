Žena koja je u istoriji ostala poznata kao Valentina Vasiljeva navodno je rodila čak 69 d‌jece tokom 27 trudnoća, a njena nevjerovatna priča i danas se nalazi u Ginisovoj knjizi rekorda.

Prema istorijskim zapisima, ova Ruskinja iz 18. vijeka rodila je 16 parova blizanaca, sedam trojki i četiri četvorke. Nijednom, dakle, nije rodila samo jednu bebu.

Sve se, navodno, dogodilo između 1725. i 1765. godine, kada su trudnoće i porođaji bili daleko rizičniji nego danas.

Riječ je o prvoj supruzi ruskog seljaka Fjodora Vasiljeva iz grada Šuje, čija je porodica postala poznata po jednom od najneobičnijih rekorda u istoriji.

Kako je jedna žena rodila čak 69 d‌jece?

Prema podacima koji su sačuvani iz 18. vijeka, Vasiljeva je tokom približno četiri decenije imala ukupno 27 porođaja.

Šesnaest puta rodila je blizance, sedam puta trojke, a četiri puta četvorke.

Kada se svi porođaji saberu, dolazi se do broja od 69 d‌jece.

Još nevjerovatnije zvuči tvrdnja da je čak 67 mališana preživjelo rano d‌jetinjstvo, iako je u to vrijeme smrtnost novorođenčadi bila veoma visoka.

Upravo zbog tolikog broja višestrukih trudnoća, ali i navodno izuzetno visokog broja preživjele d‌jece, ovaj slučaj već vijekovima izaziva interesovanje.

Da li se zaista zvala Valentina Vasiljeva?

Iako se u brojnim tekstovima navodi ime Valentina Vasiljeva, njen pravi identitet nije pouzdano utvrđen.

Engleska Wikipedia ima poseban članak o Valentini Vasiljevoj (Valentina Vassilyev), u kojem se navodi da je rođena oko 1707. godine, a umrla 1782, u 75. godini života.

Međutim, ruska Wikipedia opreznije pristupa njenom identitetu i ističe da nema pouzdanih dokaza da se prva supruga Fjodora Vasiljeva zaista zvala Valentina.

Slično navodi i Ginisova knjiga rekorda, koja rekord od 69 d‌jece pripisuje prvoj supruzi Fjodora Vasiljeva, bez potvrđivanja njenog imena.

Zbog toga je Valentina Vasiljeva prije svega ime pod kojim je ova žena postala poznata u popularnim prikazima istorijskih rekorda.

Šta o njenim porođajima kaže Ginisova knjiga rekorda?

Ginisova knjiga rekorda navodi da najveći zvanično zabilježeni broj d‌jece koju je rodila jedna žena iznosi 69.

Prema podacima iz njene evidencije, neobična porodična istorija zabilježena je u manastiru Nikoljski, a informacije su 27. februara 1782. godine proslijeđene vlastima u Moskvi.

O slučaju je 1783. godine pisao i britanski časopis "The Gentleman's Magazine", pozivajući se na informacije pristigle iz Sankt Peterburga.

Porodica Vasiljev pominjana je i u kasnijim istorijskim publikacijama.

Ipak, iako je slučaj uvršten u Ginisovu knjigu rekorda, danas nije moguće nezavisno provjeriti svaki porođaj niti potvrditi sve pojedinosti iz zapisa starih gotovo tri vijeka.

Da li je medicinski moguće imati toliko d‌jece?

Ova priča izaziva brojna pitanja, posebno zbog činjenice da je svaka od 27 trudnoća navodno bila višestruka.

Trudnoće s trojkama i četvorkama nose znatno veće rizike za majku i d‌jecu nego trudnoće s jednom bebom.

Jedno od mogućih objašnjenja za učestale višestruke trudnoće jeste nasljedna sklonost višestrukoj ovulaciji, odnosno oslobađanju više jajnih ćelija tokom jednog ciklusa.

Međutim, ne postoje sačuvani medicinski podaci na osnovu kojih bi se moglo utvrditi da li je to bio slučaj i kod Vasiljeve.

Kako podsjeća Ona.rs, cijela priča posebno je neobična kada se uzmu u obzir uslovi u kojima su žene rađale prije gotovo tri vijeka.

Njen suprug navodno je imao čak 87 d‌jece

Porodična priča postaje još neobičnija kada se pogleda život Fjodora Vasiljeva.

Prema istorijskim zapisima, on se kasnije oženio drugom ženom, koja je u osam porođaja rodila još 18 d‌jece.

Navodno je šest puta rodila blizance, a dva puta trojke.

Ako se prihvate svi navedeni podaci, Fjodor Vasiljev bio je otac čak 87 d‌jece iz ukupno 35 porođaja svojih dviju supruga.

U jednom istorijskom izvještaju iz 1782. godine navodi se da je tada bilo živo 84 od ukupno 87 d‌jece.

Rekord koji gotovo tri vijeka izaziva nevjericu

Iako je priča o Valentini Vasiljevoj postala poznata širom svijeta, o njenom životu zapravo se zna veoma malo.

Nisu pouzdano utvrđeni ni njen identitet, ni svi detalji trudnoća, niti postoje medicinski nalazi kojima bi se danas mogli potvrditi navodi iz istorijskih zapisa.

Ipak, podatak o 69 d‌jece iz 27 porođaja ostao je zabilježen u Ginisovoj knjizi rekorda.

Tako je žena čije se pravo ime možda nikada neće saznati ostala upamćena po jednom od najneobičnijih rekorda u istoriji čovječanstva, pišu Nezavsine novine.