Zaključen spisak: Koliko ima birača u BiH?

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Foto: CIK BiH

Centralna izborna komisija BiH zaključila je danas centralni birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača.

Od ovog broja 1.709.102, odnosno 50,1 odsto su žene, dok je 1.699.415 ili 49,9 odsto muškaraca. Opšti izbori u BiH biće održani 4. oktobra.

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