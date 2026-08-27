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Zaključen spisak: Koliko ima birača u BiH?

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 10:32

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Закључен списак: Колико има бирача у БиХ?
Foto: CIK BiH

Centralna izborna komisija BiH zaključila je danas centralni birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača.

Od ovog broja 1.709.102, odnosno 50,1 odsto su žene, dok je 1.699.415 ili 49,9 odsto muškaraca.

Opšti izbori u BiH biće održani 4. oktobra.

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BiH

CIK BiH

Izbori 2026

birački spisak

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