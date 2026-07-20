Туча у Бањалуци, ево ко је ухапшен

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција ухапсила је М.Џ. и О.З. због сумње да су претукли два лица испред кафића у мјесту Јагаре.
Према сазнањима АТВ-а, један од ухапшених је Марко Џајић, раније привођен због насилничког понашања.
"Лице Д.Ш. из Бањалуке пријавило је надлежној полицијској станици да је јуче око 17,30 часова да је испред угоститељског објекта у мјесту Јагаре дошло до туче више непознатих лица. Изласком на лице мјеста, полицијски службеници су затекли два лица са видним повредама, због чега су исти упућени на Универзитетско-клинички центар Републике Српске ради указивања љекарске помоћи, гдје су задржани на даљем лијечењу", саопштено је из полиције.
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О догађају је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, која се изјаснила да се ради о наведеном кривичном дјелу, те се све мјере и радње предузимају под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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