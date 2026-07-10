Nova marmelada za zglobove i imunitet: Naučnici razvili proizvod bogat cinkom

Autor:ATV redakcija
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Naučnici sa Sjevernokavkaskog federalnog univerziteta (NKFU) razvili su marmeladu namijenjenu podršci zdravlju zglobova, jačanju imuniteta i poboljšanju funkcije gastrointestinalnog trakta, saopštila je pres služba univerziteta.
Iz NKFU su za RIA Novosti naveli da novi proizvod sadrži kombinaciju mikronutrijenata, probiotika i sastojaka koji se povezuju sa očuvanjem hrskavičnog tkiva i namenjen je posebno osobama koje imaju povećano fizičko opterećenje, poput sportista i ljudi koji obavljaju težak fizički rad.
Autor istraživanja Jevgenij Cikin, istraživač Fakulteta za prehrambeno inženjerstvo i biotehnologiju "A.G. Hramcov" na NKFU, naveo je da osobe izložene intenzivnoj fizičkoj aktivnosti često imaju povećane potrebe za određenim mikronutrijentima i mogu da imaju poremećaje u ravnoteži crijevne mikrobiote.
Marmelada sadrži cink, gvožđe, bakar i selen, za koja univerzitet navodi da imaju veću bioraspoloživost. Ti elementi učestvuju u različitim procesima u organizmu, uključujući funkciju imunog sistema, transport kiseonika i antioksidativnu zaštitu.
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Prema podacima NKFU-a, proizvod je niskokaloričan i sadrži oko 70 kilokalorija na 100 grama i ne sadrži saharozu i glukozu. Slatki ukus postiže se dodatkom zaslađivača sukraloze, koji, prema navodima proizvođača, ne utiče na aktivnost ostalih komponenti.
Za podršku zglobovima, marmeladi je dodat kompleks glukozamina, hondroitina i metilsulfonilmetana (MSM), sastojaka koji se koriste u suplementima za zglobove i koji, prema proizvođaču, mogu da doprinesu očuvanju strukture hrskavice, poboljšanju amortizacije zglobova i oporavku nakon fizičkog napora.
Proizvod takođe sadrži probiotike koji, kako navode istraživači, podstiču aktivnost korisnih bakterija u crevima i podržavaju zdravlje gastrointestinalnog sistema. Autori projekta ističu da bi ova funkcionalna hrana mogla da bude namijenjena ne samo profesionalnim sportistima i osobama koje obavljaju fizički zahtevne poslove, već i rekreativnim trkačima i učesnicima dugoprugaških trka.
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Pored marmelade, stručnjaci NKFU razvili su i druge funkcionalne prehrambene proizvode, među kojima su maršmelou na bazi pirea od jabuke bogatog pektinom, bezglutenska peciva, napici sa pektinom, probiotski jogurti sa antioksidativnim svojstvima i voćne pastile sa dodatkom bodljikavih krušaka, prenosi Nin.
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