Novi uspjeh UKC-a Srpske: Izvedene prve periferne aterektomije u BiH

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske postigao je novi uspjeh izvodeći, prvi u BiH, periferne aterektomija kod tri pacijenta koji ispunjavaju medicinske indikacije za ovaj vid liječenja

Periferna aterektomija predstavlja minimalno invazivnu metodu liječenja pacijenata sa perifernom arterijskom bolešću, naročito kod izraženih kalcifikovanih suženja krvnih sudova.

Primjenom specijalizovanog uređaja uklanjaju se aterosklerotski plakovi, čime se poboljšava protok krvi i stvaraju bolji uslovi za uspješno endovaskularno liječenje.

Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC Republike Srpske Nikola Šobot, istakao je da uvođenje ove procedure predstavlja još jednu potvrdu kontinuiranog razvoja najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.

"Ponosni smo što je upravo u UKC-u Republike Srpske prvi put u Bosni i Hercegovini uspješno izvedena periferna aterektomija, jedna od najsavremenijih endovaskularnih procedura u liječenju periferne arterijske bolesti. To je rezultat kontinuiranog ulaganja u znanje naših ljekara, savremenu medicinsku opremu i razvoj naše ustanove", rekao je Šobot.

On je najavio nastavak ulaganja u edukaciju zdravstvenih radnika, razvoj novih medicinskih procedura i nabavku najsavremenije opreme.

Cilj je, dodaje Šobot, da se građanima Republike Srpske obezbijedi vrhunska zdravstvena zaštita i najbolji mogući uslovi liječenja.

"Uvođenjem periferne aterektomije, UKC Republike Srpske još jednom potvrđuje svoju opredijeljenost ka primjeni savremenih medicinskih dostignuća, unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i razvoju interventne medicine, na korist svih pacijenata u Republici Srpskoj", saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.