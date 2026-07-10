Zečević: Prijete mi duže od dvije godine, sada su prijetili mojoj djeci

Autor:ATV redakcija
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Načelnik opštine Brod Milan Zečević rekao je da je izložen prijetnjama više od dvije godine i da je nakon prijetnji upućenih i njegovoj djeci slučaj prijavio policiji.
"Prijetnje kojima sam izložen traju u kontinuitetu više od dvije godine. U početku sam ih doživljavao kao dio političkog djelovanja, ali su tokom proteklih šest mjeseci prerasle u otvorene prijetnje po život mene i moje supruge. Nakon što su u više navrata prijetnje upućene i moje troje maloljetne djece, bio sam primoran da slučaj prijavim nadležnim institucijama", rekao je Zečević, prenosi RTRS.
S obzirom da je istraga u toku, Zečević nije htio da iznese dodatne informacije koje bi mogle uticati na njen tok.
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"Vjerujem u profesionalan rad institucija Republike Srpske i očekujem da će ovaj slučaj biti rasvijetljen. Istovremeno, nadam se da će ovo biti posljednji slučaj u kojem političke nesuglasice prelaze granicu demokratskog dijaloga i dovode u opasnost nečiju porodicu", istakao je načelnik opštine Brod.
Lice V.V. sa područja opštine Brod uhapšeno je zbog prijetnji smrću Zečeviću i njegovoj porodici.
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Uhapšen zbog prijetnji načelniku opštine Brod
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