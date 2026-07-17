Poruke iz Srpske: Konaković je ministar koji govori u svoje ime

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković ni u Americi ne zaobilazi Republiku Srpsku i Milorada Dodika.

I tamo mu je to glavna tema. Na jednom ministarskom sastanku, koji se održava u Vašingtonu, posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma, pozvao je na, kako on navodi, "jači odgovor na politički motivisani terorizam", pominjući i Dodika.

Nižu se reakcije. Konaković je prećutao da je politički produkt Bajdena i Šmita. Samo je jedna od njih.

Elmedin Konaković odmetnuti je ministar koji govori isključivo u svoje ime, a ne u ime drugih naroda koji za njega nisu ravnopravni, već prepreka antidejtonskoj centralizaciji BiH, poruka je srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

"Ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković opet je promašio ne samo loptu, već i cijeli stadion. Niko ga više ne uzima za ozbiljno. I ovaj njegov nastup na konferenciji u Vašingtonu protekao je u istom maniru. Koja god da je tema, on priča o Miloradu Dodiku. Opsesija, noćna mora, štagod da je u pitanju, ali on niti zna, niti može dalje od toga. Inače, Konaković je i ovaj put sakrio stvarne terorističke prijetnje u BiH, a izmišljao nepostojeće. Takođe je izmišljao i secesionizam kako bi prikrio antidejtonsku i unitarističku velikobošnjačku politiku", jasna je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Nastup Elmedina Konakovića u Vašingtonu još jednom je pokazao ono što je odavno jasno – on nikada nije govorio u ime BiH, već isključivo u ime sopstvenih političkih ambicija i svoje političke opcije, izjavila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

"Predstavljati lične ili stranačke stavove kao glas cijele zemlje nije državnički čin, već pokušaj zloupotrebe funkcije radi lične političke promocije pred međunarodnim sagovornicima. Da je ozbiljan političar, Konaković bi znao da se međunarodni ugled ne gradi tužakanjem sopstvene zemlje, dramatizacijom i neutemeljenim optužbama", kaže Trišić Babić.

Onaj čiji su saborci iz takozvane Armije RBiH učestvovali i u planiranju i u izvođenju najstravičnijeg mogućeg terorističkog napada koji su izveli na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine, sada se usuđuju da bilo koga optužuje za terorizam, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević i poručio da je to besramno licemjerje.

"Vidimo da oni izbjegavaju da govore o pravom terorizmu. A pravi terorizam je nešto što je u BiH i te kako postojalo. Desilo se na desetine terorističkih napada. Desilo se da je nekakav čovjek, nekakva vehabija, satima pucao pred američkom Ambasadom i da nisu mogli da ga savladaju iz automatske puške. Desilo se da je neko ušao u stanicu policije u Zvorniku i ubio jednog srpskog policajca, jednog policajca Republike Srpske, uzvikujući Alahu ekber", rekao je Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Konaković je šireći laži o Miloradu Dodiku zloupotrijebio je svoje prisustvo i poziciju na ministarskom sastanku u Vašingtonu, izjavio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Konaković je u Vašingtonu prećutao da je upravo on politički produkt Bajdenove administracije i Šmita, koji je aplaudirao njihovim protivustavnim i nedejtonskim akcijama. Ali, šta drugo očekivati od nekoga ko je politički odrastao na Alijinoj 'Islamskoj deklaraciji'", rekao je Staša Košarac, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara BiH.

"Dino nije skontao da je na konferenciju u Vašington pozvan ne kao gost, nego kao opomena, da kaže - "odričem se Irana i Islamske revolucionarne garde, koja je mešetarila tokom i poslije tragičnog sukoba", kaže Sanja Vulić, šef Kluba poslanika SNSD-a u PD PS BiH.

Konakovića, kao ministra, ne interesuje šta misle dva od tri konstitutivna naroda, niti ga interesuje šta piše u Ustavu i zakonima koje neprestano krši, jasna je poruka iz Republike Srpske.