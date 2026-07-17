Bećirović i dalje ne odustaje, nije svjestan poraza

Iako je Narodna Skupština Republike Srpske podržala veto srpskog člana Predsjedništva BiH na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, čime je odluka ništavna, Denis Bećirović ne odustaje od pokušaja da odluka stupi na snagu.

Mimo procedura, Bećirovićev šef kabineta traži objavljivanje "mrtve" odluke u Službenom glasniku, u potpunosti ignorišući stav Banjaluke.

Djelovao je Alija Kožljak i samostalno, obavijestio je Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika o imenovanju novih članova Komisije, tvrdeći da je "Odluka stupila na snagu".

Nelegitimno, mimo svih propisa i procedura – predsjedavajući Predsjedništva BiH, Denis Bećirović ne odustaje od sprovođenja Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika.

Iako je Narodna skupština Srpske podržala veto srpskog člana Predsjedništva BiH na odluku o imenovanju članova Komisije, čime je odluka ništavna, šef kabineta Bećirovića insistira kod generalnog sekretara Predsjedništva da se odluka "bez odlaganja" dostavi Službenom glasniku BiH.

Sve što Bećirović i političko Sarajevo rade predstavlja rušenje Ustava i narušavanje odnosa u BiH, poruka je generalnog sekretara Narodne skupštine Srpske. Odluka Parlamenta je jasna.

"Jednostavno je stavljen veto, ta odluka ne može da se primijeni, a sve što dalje rade Bećirović i Komšić ili bilo ko predstavlja flagrantno kršenje Ustava BiH", rekao je Boran Bosančić, generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske.

Denis Bećirović je prekršio sve što se može prekršiti u ovoj zemlji, kategoričan je i generalni sekretar predsjednika Srpske Marko Romić.

"Istovremeno, dok Denis Bećirović krši sve ove pozitivne propise u BiH, potura se falsifikat područne kancelarije UNESKO-a o imenovanju stranih članova, odnosno imena za njihovu nominaciju, a to nije učinjeno sa relevantne adrese od strane generalnog direktora UNESKO-a, kako je odlukom i propisano. I gdje je sada Tužilaštvo BiH i Sud BiH da kada jedan član Predsjedništva krši čitav niz ustavnih, zakonskih propisa da pokrene relevantne procedure?“, pita Romić.

Ne treba obraćati pažnju na Bećirovića, nego razvijati Republiku Srpsku, poruka je premijera Republike Save Minića.

"To je svaki dan od njih nešto bez veze. Oni samo žele da nam pokažu da na nekakav način nas ne uvažavaju, a ne znaju da tim razgrađuju ono što oni nazivaju zajedničkom državom", poručuje Minić.

Posljednji potezi su amortizacija političkog poraza Bećirovića, jer se svojim glasačima neće moći predstaviti kao onaj koji je vratio strance u Komisiju, ocjena je člana Komisije iz Republike Srpske.

"Podrška veta NSRS praktično znači poraz te politike gospodina Bećirovića i ovo što sada vidimo su stvarno neartikulisana djelovanja, a da usput kažem da predstavljaju zaista zloupotrebu službenog položaja, prvo znači od dostavljanja te nevažeće odluke Komisiji, od strane šefa kabineta gospodina Bećirovića u kojoj se kaže 'postupite po njoj', pa evo vidimo sada nastavlja se da se i generalni sekretar Predsjedništva BiH pritišće", kaže Anđelina Ošap Gaćanović.

Stigao je odgovor generalnog sekretara. Alija Kožljak, kao šef kabineta jednog člana Predsjedništva, u skladu sa važećim propisima, kako Zoran Đerić tvrdi, ne može da djeluje u ime Predsjedništva BiH, niti je ovlašćen da samostalno upućuje akte Predsjedništva BiH drugim organima i institucijama.