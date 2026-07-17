Sa tržišta povučena lutka zbog hemijskog rizika

Autor:ATV redakcija
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Lutka koja sadrži hemijska jedinjena u količini koja nije dozvoljena, povučena je sa tržišta BiH.
Igračka je porijeklom iz Kine, model "BD1-6/7", saopštila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.
Riječ je o igrački čiji je bar-kod 3870379088735, sa šifrom 285933, a koja predstavlja hemijski rizik jer lice i ruke lutke sadrže jedinjenja iz grupe ftalata u količini koja nije u skladu sa odlukom o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate.
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Preduzete su mjere uništavanja ovog proizvoda, a potrošačima koji su ga kupili savjetuje se da prestanu sa korištenjem i da ga vrate u maloprodajni objekat u kojem je kupljen.
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