Oprez na granici: Pogledajte šta vam carinici mogu oduzeti odmah

Posebna hrana za kućne ljubimce može se uneti u EU iz BiH, ali uz rigorozne uslove i ograničenje od maksimalno dva kilograma.

Putovanje s psom ili mačkom iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj obično znači provjeru pasoša za kućnog ljubimca, mikročipa i vakcinacije protiv bjesnila.

Ipak, postoji još jedno granično pravilo za koje mnogi vlasnici životinja vjerovatno nikada nisu čuli. Posebna hrana koju životinja mora koristiti zbog zdravstvenih problema može se unijeti u Evropsku uniju, ali samo pod vrlo precizno određenim uslovima.

Prema službenim pravilima Evropske unije, putnik koji iz države izvan EU ulazi na područje Unije može sa sobom nositi najviše dva kilograma posebne hrane za kućnog ljubimca koja je potrebna zbog zdravstvenih razloga. Pravilo je posebno važno za putnike iz Bosne i Hercegovine koji preko Hrvatske putuju prema Sloveniji, Austriji, Njemačkoj ili drugim državama EU.

Međutim, sama činjenica da vlasnik kaže kako pas ili mačka mora jesti određenu hranu nije dovoljna da bilo koji proizvod automatski bude dopušten. Evropska pravila postavljaju nekoliko uslova koji moraju biti ispunjeni. Hrana mora biti namijenjena upravo kućnom ljubimcu koji putuje zajedno s putnikom, ne smije zahtijevati čuvanje u frižideru prije otvaranja, mora biti originalni komercijalni proizvod namijenjen prodaji krajnjem potrošaču, a pakovanje mora biti neoštećeno i neotvoreno, osim ako se proizvod već koristi tokom putovanja.

To znači da vlasnik psa koji je, primjera radi, zbog bolesti bubrega, problema s probavom, alergija ili drugog zdravstvenog stanja prešao na posebnu veterinarsku ishranu može ponijeti ograničenu količinu hrane potrebne za životinju tokom putovanja. Međutim, vreća od pet, deset ili više kilograma ne ulazi u ovaj izuzetak kada se putuje iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj.

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Hrvatska Carinska uprava takođe navodi ograničenje od dva kilograma po osobi za hranu za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga. Kao uslovi navode se da proizvod ne zahtijeva držanje u frižideru prije otvaranja, da je komercijalno upakovan s jasnom oznakom proizvođača i da nije riječ o hrani pripremljenoj kod kuće. Pakovanje ne bi trebalo biti otvoreno, osim kada se hrana trenutno koristi.

Upravo posljednji detalj može biti iznenađenje za mnoge vlasnike životinja. Ako neko kod kuće pripremi posebnu mješavinu mesa, pirinča ili drugih sastojaka jer je životinja na posebnoj ishrani, činjenica da je hrana namijenjena bolesnom psu ne znači automatski da ju je dopušteno unijeti u Hrvatsku. Izuzetak se odnosi na komercijalno upakovane proizvode koji ispunjavaju propisane uslove.

Razlog za tako stroga pravila nije carina u klasičnom smislu, nego zaštita zdravlja životinja na području Evropske unije. EU već godinama strogo ograničava unošenje mesa, mlijeka i proizvoda koji ih sadrže iz većine država koje nisu članice Unije. Takvi proizvodi mogu predstavljati put unošenja bolesti životinja, zbog čega ista pravila mogu zahvatiti i običnu hranu za pse i mačke. Evropska komisija upozorava da putnici koji dolaze iz države izvan EU u pravilu ne smiju unositi meso ni mliječne proizvode, osim posebno propisanih izuzetaka.

To stvara neobičnu situaciju: obična hrana za kućnog ljubimca koja sadrži meso ili mlijeko može biti zabranjena, dok posebna medicinska odnosno zdravstveno potrebna hrana može preći granicu ako ispunjava propisane uslove i ne prelazi dozvoljenu količinu. Hrvatski državni portal izričito navodi da za hranu za kućne ljubimce koja se koristi iz zdravstvenih razloga važi ograničenje od dva kilograma po osobi ili po pošiljci za države na koje se primjenjuje taj režim.

Vlasnicima je zbog toga preporučljivo da proizvod ostave u originalnoj ambalaži s vidljivom deklaracijom proizvođača. Iako službena pravila za ovaj izuzetak na navedenim stranicama ne propisuju da putnik obavezno mora imati veterinarski recept za svaki takav proizvod, sama ambalaža i oznaka da se radi o posebnoj ishrani mogu biti važni ako carinski ili veterinarski službenik želi utvrditi o kakvoj se hrani radi.

Posebno treba paziti na količinu. Dva kilograma nisu dozvoljena količina svake vrste hrane za pse i mačke. Radi se o posebnom izuzetku za hranu potrebnu zbog zdravstvenih razloga. Putnik koji u automobil stavi nekoliko velikih vreća standardnih mesnih granula za psa ne može se pozvati na ovo pravilo samo zato što životinja putuje s njim.

Pri ulasku u Evropsku uniju prtljag putnika može biti predmet službene kontrole. Evropski portal Jour Europ navodi da nedopušteni proizvodi životinjskog porijekla mogu biti oduzeti i uništeni, a u određenim slučajevima moguće su i sankcije. Zbog toga ono što na prvi pogled izgleda kao potpuno bezazlena vreća hrane za psa može postati predmet kontrole već na prvom graničnom prelazu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, prenosi GPMaljevac.