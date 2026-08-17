Mladići zadobili teške povrede prilikom sudara automobila i motora

Autor:ATV redakcija
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Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći sa 15. na 16. avgust oko 1 čas iza ponoću, na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Vrapčići kod Mostara.
U nesreći su učestvovali H.H. (1993) sa vozilom Golf i A.T. (2008) sa motociklom Jamaha.
Teške tjelesne povrede zadobili su vozač motocikla i njegov suvozač A.A. (2007). Na licu mjesta obavljen je uviđaj.
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