Mladići zadobili teške povrede prilikom sudara automobila i motora

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Foto: Hercegovinainfo

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći sa 15. na 16. avgust oko 1 čas iza ponoću, na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Vrapčići kod Mostara.

U nesreći su učestvovali H.H. (1993) sa vozilom Golf i A.T. (2008) sa motociklom Jamaha. Teške tjelesne povrede zadobili su vozač motocikla i njegov suvozač A.A. (2007). Na licu mjesta obavljen je uviđaj. (Hercegovina.info)

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