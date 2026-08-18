Almasa Cajić iz BiH osvojila 2 miliona dolara u Americi

Almasa Cajić poreklom iz BiH osvojila je dva miliona dolara na Poverbol lutriji u Americi, a dobitak planira da iskoristi za kupovinu kuća u Masačusetsu i Bosni

Zvaničnici Državne lutrije Masačusetsa identifikovali su meštanku koja je osvojila 2 miliona dolara na Poverbolu (Powerball) — za koju se ispostavilo da je Almasa Cajić iz Lina, poreklom iz BiH.

Naime, kako prenose tamošnji mediji, Almasa je kupila dobitni tiket u jednoj lokalnoj prodavnici u Maldenu, koja će isto dobiti bonus od 20.000 dolara za prodaju dobitnog tiketa.

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Cajić je osvojila nagradu nakon što se prvih pet brojeva na njenom tiketu poklopilo sa prvih pet brojeva u izvlačenju prošle srijede, saopštili su zvaničnici lutrije. Igrajući Power Play opciju za dodatnih 1 dolar, uspjela je da pretvori nagradu od 1 milion dolara u 2 miliona dolara. Da bi osvojila džekpot, svih pet dobitnih brojeva plus Powerball moraju se poklopiti sa izvučenim brojevima.

Ona je preuzela svoju nagradu od 2 miliona dolara (pre oporezivanja) u četvrtak u sjedištu Državne lutrije Masačusetsa u Dorčesteru. Rekla je zvaničnicima lutrije da planira da iskoristi svoj dobitak za kupovinu jedne kuće u Masačusetsu i druge u Bosni.

(Mondo)