Osim suvih česmi, mještane Piskavice sada dočekala i prazna cisterna

Mještani brojnih banjalučkih naselja od početka ljeta muku muče sa nedostatkom vode, a danas je stanovnike Piskavice sačekao novi šok.

Naime, već 17 njima su suve česme, a cisterna koja je trebalo da im dostavi vodu za piće danas je prazna.

Došli su do kamion sa posudama, ali iz cisterne nije izašla ni kap vode.

Ovako se problem mještana Piskavice, uprkos kratkotrajnim padavinama koje su zahvatile Banjaluku, još više produbio.